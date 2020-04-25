صدمة في "أندرويد 11".. تقنية مهمة لن تكون متاحة للجميع

بعد نشر عدد من مميزاته.. يخضع حالياً لاختبار المبرمجين

تلقى عدد من عشاق ومستخدمي نظام تشغيل الهواتف الذكية الأشهر "أندرويد"، بعد تداول تقارير مسرّبة عن بعض ميزات "أندرويد 11" الجديدة.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عدداً من الميزات الجديدة المسرّبة لـ"أندرويد 11"، الذي يخضع حالياً للاختبار لدى المبرمجين.

ونقل الموقع التقني عن مصادر أن "أندرويد 11" سيتمتع بتقنيات وميزات جديدة في تسجيل المكالمات.

ولكن تلك التقنيات، يبدو أنها لن تكون متاحة لجميع المستخدمين، حيث ستكون متاحة لبعض الدول والمناطق وغير متاحة لدول أخرى، حسب التنظيمات التشريعية الموجودة في بعض الدول التي تمنع تسجيل المكالمات تلقائياً.

ومن المتوقع أن تعمل تقنيات تسجيل المكالمات الجديدة، بخيارات أكثر سهولة، بحيث يمكن تسجيل جميع المكالمات تلقائياً، أو تخصيص تسجيل مكالمات لجهة اتصال محدّدة، أو مثلاً تحديد تسجيل كل المكالمات في وقت معين من اليوم.

كما أضافت "جوجل" خطوة جديدة قبل تسجيل المكالمات، فعند تسجيل أول مكالمة عبر الهاتف، سيتم إعلامك بأنك مسؤول عن الامتثال للقوانين المحلية التي قد تتطلب موافقة جميع الأطراف قبل تسجيل المكالمة.

كما أن "أندرويد" ستخبرك في بعض الدول، أنها ستبعث رسالة إلى الطرف الآخر عند بدء تسجيل المكالمة، أنه يتم تسجيل مكالمته حالياً، وسيتم منح المستخدم خياراً لوقف تسجيل مكالمته أو إنهاء المكالمة بصورة كاملة.

كما أن "جوجل" أخضعت المكالمات المسجّلة لتعديل آخر، حيث إن تلك المكالمات سيتم تخزينها في الهاتف فقط، ولن يتم رفعها على خدمات التخزين السحابية لمزيدٍ من الخصوصية للمستخدم.