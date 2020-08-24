حائل تسجل المرتبة الثانية على مستوى المملكة في حالات كورونا اليوم

60 حالة جديدة و3 حالات وفاة و78 حالة تعافٍ

سجلت مدينة حائل المرتبة الثانية على مستوى مدن المملكة في حالات كورونا المسجلة اليوم الاثنين بعد تسجيل 60 حالة إيجابية جديدة، و3 حالات وفاة، و78 حالة تعافٍ جديدة.

وبلف إجمالي الإصابات اليوم 70 حالة، منها 60 حالة في مدينة حائل، و6 حالات في محافظة الغزالة، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة السليمي.

وتوزعت حالات التعافي بواقع 70 حالة في مدينة حائل، و6 حالات في محافظة الشملي، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

إلى هذا أظهر أنفوجرافيك قام بنصميمه "عبدالعزيز عليان الطهيمي" نسب الحالات في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 89.6%، وحالات التعافي بلغت نسبة 88.8%، والحالات النشطة بلغت 10.4%، وارتفاع حالات الوفاة إلى .80%.