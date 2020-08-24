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"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 2745 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل تسجل المرتبة الثانية على مستوى المملكة في حالات كورونا اليوم

60  حالة جديدة و3 حالات وفاة و78 حالة تعافٍ

سجلت مدينة حائل المرتبة الثانية على مستوى مدن المملكة في حالات كورونا المسجلة اليوم الاثنين بعد تسجيل 60 حالة إيجابية جديدة، و3 حالات وفاة، و78 حالة تعافٍ جديدة.

وبلف إجمالي الإصابات اليوم 70 حالة، منها 60 حالة في مدينة حائل، و6 حالات في محافظة الغزالة، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة السليمي.

وتوزعت حالات التعافي بواقع 70 حالة في مدينة حائل، و6 حالات في محافظة الشملي، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

إلى هذا أظهر أنفوجرافيك قام بنصميمه "عبدالعزيز عليان الطهيمي" نسب الحالات في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 89.6%، وحالات التعافي بلغت نسبة 88.8%، والحالات النشطة بلغت 10.4%، وارتفاع حالات الوفاة إلى .80%.

حائل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تسجل المرتبة الثانية على مستوى المملكة في حالات كورونا اليوم
سبق

سجلت مدينة حائل المرتبة الثانية على مستوى مدن المملكة في حالات كورونا المسجلة اليوم الاثنين بعد تسجيل 60 حالة إيجابية جديدة، و3 حالات وفاة، و78 حالة تعافٍ جديدة.

وبلف إجمالي الإصابات اليوم 70 حالة، منها 60 حالة في مدينة حائل، و6 حالات في محافظة الغزالة، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة السليمي.

وتوزعت حالات التعافي بواقع 70 حالة في مدينة حائل، و6 حالات في محافظة الشملي، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

إلى هذا أظهر أنفوجرافيك قام بنصميمه "عبدالعزيز عليان الطهيمي" نسب الحالات في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 89.6%، وحالات التعافي بلغت نسبة 88.8%، والحالات النشطة بلغت 10.4%، وارتفاع حالات الوفاة إلى .80%.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
07:23 PM

حائل تسجل المرتبة الثانية على مستوى المملكة في حالات كورونا اليوم

60  حالة جديدة و3 حالات وفاة و78 حالة تعافٍ

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت مدينة حائل المرتبة الثانية على مستوى مدن المملكة في حالات كورونا المسجلة اليوم الاثنين بعد تسجيل 60 حالة إيجابية جديدة، و3 حالات وفاة، و78 حالة تعافٍ جديدة.

وبلف إجمالي الإصابات اليوم 70 حالة، منها 60 حالة في مدينة حائل، و6 حالات في محافظة الغزالة، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة السليمي.

وتوزعت حالات التعافي بواقع 70 حالة في مدينة حائل، و6 حالات في محافظة الشملي، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

إلى هذا أظهر أنفوجرافيك قام بنصميمه "عبدالعزيز عليان الطهيمي" نسب الحالات في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 89.6%، وحالات التعافي بلغت نسبة 88.8%، والحالات النشطة بلغت 10.4%، وارتفاع حالات الوفاة إلى .80%.

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