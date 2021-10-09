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"هيئة الاتصالات": 6.4 مليارات ريال حجم سوق نقل الطرود بنهاية 2020

عدد المرخصين بلغ 71 والطرود 25.4 مليونًا

استعرضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤشرات نمو قطاع البريد في المملكة بالتزامن مع اليوم العالمي للبريد.

وبيّنت الهيئة أن نسبة ارتفاع عدد المرخصين لنقل الطرود بلغت 689 % لتصل إلى 71 مرخصًا، فيما بلغت نسبة ارتفاع عدد الطرود 225 % ليصل إلى 25.4 مليون طرد، وذلك بالمقارنة بين الربع الثالث من 2019 وحتى الربع الثاني من 2021، مشيرةً إلى نمو سوق الطرود بنسبة 23 % ليصل إلى 6.4 مليارات ريال بنهاية الربع الثاني من 2020.

وأشارت الهيئة إلى تحقيق سوق تطبيقات التوصيل لنمو غير مسبوق، حيث بلغت نسبة ارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني 135 % ليصل إلى 8.3 ملايين عملية، فيما بلغت نسبة ارتفاع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات 49 % ليصل إلى 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة عدد متوسط الطلبات 37 % لتصل إلى 9.5 ملايين طلب، وذلك بالمقارنة بين الربع الأول 2020 مع الربع الثاني 2021.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تولت الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد خلال الربع الثالث من 2019، حيث بدأت الهيئة منذ ذلك الحين في العمل على حوكمة قطاع البريد، وضبط سوقه، وتفعيل كل ما من شأنه جذب الاستثمارات العالمية له، واقتراح القواعد والأسس والشروط لتقديم خدماته، بما يضمن العدل والشفافية والارتقاء بجودة الخدمة.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات": 6.4 مليارات ريال حجم سوق نقل الطرود بنهاية 2020
سبق

استعرضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤشرات نمو قطاع البريد في المملكة بالتزامن مع اليوم العالمي للبريد.

وبيّنت الهيئة أن نسبة ارتفاع عدد المرخصين لنقل الطرود بلغت 689 % لتصل إلى 71 مرخصًا، فيما بلغت نسبة ارتفاع عدد الطرود 225 % ليصل إلى 25.4 مليون طرد، وذلك بالمقارنة بين الربع الثالث من 2019 وحتى الربع الثاني من 2021، مشيرةً إلى نمو سوق الطرود بنسبة 23 % ليصل إلى 6.4 مليارات ريال بنهاية الربع الثاني من 2020.

وأشارت الهيئة إلى تحقيق سوق تطبيقات التوصيل لنمو غير مسبوق، حيث بلغت نسبة ارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني 135 % ليصل إلى 8.3 ملايين عملية، فيما بلغت نسبة ارتفاع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات 49 % ليصل إلى 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة عدد متوسط الطلبات 37 % لتصل إلى 9.5 ملايين طلب، وذلك بالمقارنة بين الربع الأول 2020 مع الربع الثاني 2021.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تولت الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد خلال الربع الثالث من 2019، حيث بدأت الهيئة منذ ذلك الحين في العمل على حوكمة قطاع البريد، وضبط سوقه، وتفعيل كل ما من شأنه جذب الاستثمارات العالمية له، واقتراح القواعد والأسس والشروط لتقديم خدماته، بما يضمن العدل والشفافية والارتقاء بجودة الخدمة.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
11:27 PM

"هيئة الاتصالات": 6.4 مليارات ريال حجم سوق نقل الطرود بنهاية 2020

عدد المرخصين بلغ 71 والطرود 25.4 مليونًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استعرضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤشرات نمو قطاع البريد في المملكة بالتزامن مع اليوم العالمي للبريد.

وبيّنت الهيئة أن نسبة ارتفاع عدد المرخصين لنقل الطرود بلغت 689 % لتصل إلى 71 مرخصًا، فيما بلغت نسبة ارتفاع عدد الطرود 225 % ليصل إلى 25.4 مليون طرد، وذلك بالمقارنة بين الربع الثالث من 2019 وحتى الربع الثاني من 2021، مشيرةً إلى نمو سوق الطرود بنسبة 23 % ليصل إلى 6.4 مليارات ريال بنهاية الربع الثاني من 2020.

وأشارت الهيئة إلى تحقيق سوق تطبيقات التوصيل لنمو غير مسبوق، حيث بلغت نسبة ارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني 135 % ليصل إلى 8.3 ملايين عملية، فيما بلغت نسبة ارتفاع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات 49 % ليصل إلى 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة عدد متوسط الطلبات 37 % لتصل إلى 9.5 ملايين طلب، وذلك بالمقارنة بين الربع الأول 2020 مع الربع الثاني 2021.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تولت الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد خلال الربع الثالث من 2019، حيث بدأت الهيئة منذ ذلك الحين في العمل على حوكمة قطاع البريد، وضبط سوقه، وتفعيل كل ما من شأنه جذب الاستثمارات العالمية له، واقتراح القواعد والأسس والشروط لتقديم خدماته، بما يضمن العدل والشفافية والارتقاء بجودة الخدمة.

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