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"لقي مصرعه بشكل مأساوي".. تفاصيل حول وفاة الوزير الروسي خلال التدريبات

بيان وزارة الطوارئ: كان يحاول إنقاذ حياة أحد الأشخاص أثناء تدريبات مشتركة

أعلن اليوم في روسيا عن وفاة وزير الطوارئ الروسية خلال تدريبات في مدينة نوريلسك في القطب الشمالي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الطوارئ: "نأسف لإبلاغكم بأن وزير الطوارئ الروسية يفغيني زينيتشيف، لقي مصرعه بشكل مأساوي".

وأضاف البيان أن الوزير زينيتشيف توفي "بينما كان يحاول إنقاذ حياة أحد الأشخاص، وذلك أثناء مشاركته في تدريبات مشتركة بين عدد من الإدارات في مدينة نوريلسك تناولت تأمين منطقة القطب الشمالي من حالات الطوارئ".

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الرجل، أو العامل، انزلق وسقط في الماء.

وأضافت أن الوزير اندفع إلى الماء بعد أن سقط رجل وتحطم على حجر بارز.

وقالت وسائل الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتن بعث برقية تعزية لأسرة الوزير وأقاربه، وعبر عن حزنه العميق لوفاته المأساوية.

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"لقي مصرعه بشكل مأساوي".. تفاصيل حول وفاة الوزير الروسي خلال التدريبات
سبق

أعلن اليوم في روسيا عن وفاة وزير الطوارئ الروسية خلال تدريبات في مدينة نوريلسك في القطب الشمالي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الطوارئ: "نأسف لإبلاغكم بأن وزير الطوارئ الروسية يفغيني زينيتشيف، لقي مصرعه بشكل مأساوي".

وأضاف البيان أن الوزير زينيتشيف توفي "بينما كان يحاول إنقاذ حياة أحد الأشخاص، وذلك أثناء مشاركته في تدريبات مشتركة بين عدد من الإدارات في مدينة نوريلسك تناولت تأمين منطقة القطب الشمالي من حالات الطوارئ".

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الرجل، أو العامل، انزلق وسقط في الماء.

وأضافت أن الوزير اندفع إلى الماء بعد أن سقط رجل وتحطم على حجر بارز.

وقالت وسائل الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتن بعث برقية تعزية لأسرة الوزير وأقاربه، وعبر عن حزنه العميق لوفاته المأساوية.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
03:16 PM

"لقي مصرعه بشكل مأساوي".. تفاصيل حول وفاة الوزير الروسي خلال التدريبات

بيان وزارة الطوارئ: كان يحاول إنقاذ حياة أحد الأشخاص أثناء تدريبات مشتركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن اليوم في روسيا عن وفاة وزير الطوارئ الروسية خلال تدريبات في مدينة نوريلسك في القطب الشمالي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الطوارئ: "نأسف لإبلاغكم بأن وزير الطوارئ الروسية يفغيني زينيتشيف، لقي مصرعه بشكل مأساوي".

وأضاف البيان أن الوزير زينيتشيف توفي "بينما كان يحاول إنقاذ حياة أحد الأشخاص، وذلك أثناء مشاركته في تدريبات مشتركة بين عدد من الإدارات في مدينة نوريلسك تناولت تأمين منطقة القطب الشمالي من حالات الطوارئ".

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الرجل، أو العامل، انزلق وسقط في الماء.

وأضافت أن الوزير اندفع إلى الماء بعد أن سقط رجل وتحطم على حجر بارز.

وقالت وسائل الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتن بعث برقية تعزية لأسرة الوزير وأقاربه، وعبر عن حزنه العميق لوفاته المأساوية.

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