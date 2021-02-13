احتفل أقارب عبدالله أحمد الغامدي بمناسبة تقاعده، عقب مسيرته التعليمية تصل لخمسة وثلاثين عاماً.
وبهذه المناسبة قدّم عددٌ من الحضور هدايا عديدة للمتقاعد الغامدي.
الغامدي يحتفل بتقاعده من "التعليم"
عقب مسيرة تصل لخمسة وثلاثين عاماً
احتفل أقارب عبدالله أحمد الغامدي بمناسبة تقاعده، عقب مسيرته التعليمية تصل لخمسة وثلاثين عاماً.
وبهذه المناسبة قدّم عددٌ من الحضور هدايا عديدة للمتقاعد الغامدي.
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الغامدي يحتفل بتقاعده من "التعليم"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-13
احتفل أقارب عبدالله أحمد الغامدي بمناسبة تقاعده، عقب مسيرته التعليمية تصل لخمسة وثلاثين عاماً.
13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
12:06 AM
الغامدي يحتفل بتقاعده من "التعليم"
عقب مسيرة تصل لخمسة وثلاثين عاماً
احتفل أقارب عبدالله أحمد الغامدي بمناسبة تقاعده، عقب مسيرته التعليمية تصل لخمسة وثلاثين عاماً.
وبهذه المناسبة قدّم عددٌ من الحضور هدايا عديدة للمتقاعد الغامدي.
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