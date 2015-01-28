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مخاوف الطلب وارتفاع الدولار تدفعان بأسعار النفط للهبوط

على الرغم من دعم السوق بعد الانخفاض الكبير لمخزونات الخام

على الرغم من انخفاض كبير لمخزونات الخام الأمريكية، تراجعت أسعار النفط اليوم؛ في الوقت الذي تعرضت فيه الأسعار لضغوط بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف جديدة حيال الطلب بسبب كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.62% إلى 52.52 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، لتمحو مكاسب حققتها أمس الأربعاء.

وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.65% إلى 55.45 دولارًا للبرميل، بعد أن خسرت عشرة سنتات أمس الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 90.753 نقطة؛ حيث صعد من المستوى المتدني الذي سجله في يناير الماضي البالغ 89.206 نقاط؛ مما يضغط بالتبعية على السلع الأولية المسعرة بالدولار.

وتَلَقّت سوق النفط الدعم في وقت سابق من الأسبوع الجاري بفعل انخفاض كبير مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 22 يناير الماضي؛ مما عزاه محللون إلى انتعاش صادرات الخام الأمريكي وتراجع الواردات.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مخاوف الطلب وارتفاع الدولار تدفعان بأسعار النفط للهبوط
سبق

على الرغم من انخفاض كبير لمخزونات الخام الأمريكية، تراجعت أسعار النفط اليوم؛ في الوقت الذي تعرضت فيه الأسعار لضغوط بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف جديدة حيال الطلب بسبب كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.62% إلى 52.52 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، لتمحو مكاسب حققتها أمس الأربعاء.

وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.65% إلى 55.45 دولارًا للبرميل، بعد أن خسرت عشرة سنتات أمس الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 90.753 نقطة؛ حيث صعد من المستوى المتدني الذي سجله في يناير الماضي البالغ 89.206 نقاط؛ مما يضغط بالتبعية على السلع الأولية المسعرة بالدولار.

وتَلَقّت سوق النفط الدعم في وقت سابق من الأسبوع الجاري بفعل انخفاض كبير مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 22 يناير الماضي؛ مما عزاه محللون إلى انتعاش صادرات الخام الأمريكي وتراجع الواردات.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
11:21 AM

مخاوف الطلب وارتفاع الدولار تدفعان بأسعار النفط للهبوط

على الرغم من دعم السوق بعد الانخفاض الكبير لمخزونات الخام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على الرغم من انخفاض كبير لمخزونات الخام الأمريكية، تراجعت أسعار النفط اليوم؛ في الوقت الذي تعرضت فيه الأسعار لضغوط بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف جديدة حيال الطلب بسبب كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.62% إلى 52.52 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، لتمحو مكاسب حققتها أمس الأربعاء.

وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.65% إلى 55.45 دولارًا للبرميل، بعد أن خسرت عشرة سنتات أمس الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 90.753 نقطة؛ حيث صعد من المستوى المتدني الذي سجله في يناير الماضي البالغ 89.206 نقاط؛ مما يضغط بالتبعية على السلع الأولية المسعرة بالدولار.

وتَلَقّت سوق النفط الدعم في وقت سابق من الأسبوع الجاري بفعل انخفاض كبير مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 22 يناير الماضي؛ مما عزاه محللون إلى انتعاش صادرات الخام الأمريكي وتراجع الواردات.

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