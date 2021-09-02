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قفزة في أصول "الصناديق السعودية" بأسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية

3 مليارات ريال بنهاية الربع الثاني مقابل 1.29 لذات الفترة من العام الماضي

كشفت تقارير عن رفع الصناديق الاستثمارية العامة في المملكة أصولها في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، بنهاية الربع الثاني 2021، بنسبة 79.5% على أساس سنوي.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" بلغ إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية نحو 2.33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2021".

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن أصول الصناديق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت نحو 1.29 مليار ريال بفارق 1.03 مليار ريال؛ وفق ما نقلته؛ وبذلك تكون أصول المملكة في الأسواق الأمريكية والأوروبية قد سجلت أعلى مستوى في خمسة أعوام، تحديدًا منذ منتصف 2016.

وسجلت الأصول نموًّا للربع الخامس على التوالي؛ إذ نمت 18.3%، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته الذي شكلت الأصول حينها نحو 1.97 مليار ريال.

وبلغت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية، نحو 1.54 مليار ريال (تعادل 66% من السوقين) بنهاية الربع الثاني 2021، مسجلة نموًّا بنحو 85% للفترة المماثلة من العام الماضي، وبفارق نحو 705 ملايين ريال.

وأيضًا ارتفعت أصولها في سوق الأسهم الأوروبية 70% على أساس سنوي؛ إذ بلغت نحو 791 مليون ريال مقابل 465 مليون ريال للفترة المماثلة، بفارق بلغ نحو 326 مليون ريال.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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قفزة في أصول "الصناديق السعودية" بأسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية
سبق

كشفت تقارير عن رفع الصناديق الاستثمارية العامة في المملكة أصولها في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، بنهاية الربع الثاني 2021، بنسبة 79.5% على أساس سنوي.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" بلغ إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية نحو 2.33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2021".

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن أصول الصناديق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت نحو 1.29 مليار ريال بفارق 1.03 مليار ريال؛ وفق ما نقلته؛ وبذلك تكون أصول المملكة في الأسواق الأمريكية والأوروبية قد سجلت أعلى مستوى في خمسة أعوام، تحديدًا منذ منتصف 2016.

وسجلت الأصول نموًّا للربع الخامس على التوالي؛ إذ نمت 18.3%، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته الذي شكلت الأصول حينها نحو 1.97 مليار ريال.

وبلغت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية، نحو 1.54 مليار ريال (تعادل 66% من السوقين) بنهاية الربع الثاني 2021، مسجلة نموًّا بنحو 85% للفترة المماثلة من العام الماضي، وبفارق نحو 705 ملايين ريال.

وأيضًا ارتفعت أصولها في سوق الأسهم الأوروبية 70% على أساس سنوي؛ إذ بلغت نحو 791 مليون ريال مقابل 465 مليون ريال للفترة المماثلة، بفارق بلغ نحو 326 مليون ريال.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
01:18 PM

قفزة في أصول "الصناديق السعودية" بأسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية

3 مليارات ريال بنهاية الربع الثاني مقابل 1.29 لذات الفترة من العام الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير عن رفع الصناديق الاستثمارية العامة في المملكة أصولها في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، بنهاية الربع الثاني 2021، بنسبة 79.5% على أساس سنوي.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" بلغ إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية نحو 2.33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2021".

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن أصول الصناديق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت نحو 1.29 مليار ريال بفارق 1.03 مليار ريال؛ وفق ما نقلته؛ وبذلك تكون أصول المملكة في الأسواق الأمريكية والأوروبية قد سجلت أعلى مستوى في خمسة أعوام، تحديدًا منذ منتصف 2016.

وسجلت الأصول نموًّا للربع الخامس على التوالي؛ إذ نمت 18.3%، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته الذي شكلت الأصول حينها نحو 1.97 مليار ريال.

وبلغت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية، نحو 1.54 مليار ريال (تعادل 66% من السوقين) بنهاية الربع الثاني 2021، مسجلة نموًّا بنحو 85% للفترة المماثلة من العام الماضي، وبفارق نحو 705 ملايين ريال.

وأيضًا ارتفعت أصولها في سوق الأسهم الأوروبية 70% على أساس سنوي؛ إذ بلغت نحو 791 مليون ريال مقابل 465 مليون ريال للفترة المماثلة، بفارق بلغ نحو 326 مليون ريال.

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