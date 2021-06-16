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"الشهري "استدعى 24 لاعباً.. "الأخضر" الأولمبي ينتظم بمعسكر الرياض

تحضيراً لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

يدخل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم معسكراً إعدادياً في الرياض، خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 14 يوليو، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر الشهر المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب سعد الشهري (24) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أمين بخاري، محمد الربيعي، زيد البواردي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالإله العمري، خالد الدبيش، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، ناصر العمران، علي الحسن، سلمان الفرج، مختار علي، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، سالم الدوسري، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات: البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.

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"الشهري "استدعى 24 لاعباً.. "الأخضر" الأولمبي ينتظم بمعسكر الرياض
سبق

يدخل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم معسكراً إعدادياً في الرياض، خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 14 يوليو، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر الشهر المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب سعد الشهري (24) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أمين بخاري، محمد الربيعي، زيد البواردي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالإله العمري، خالد الدبيش، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، ناصر العمران، علي الحسن، سلمان الفرج، مختار علي، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، سالم الدوسري، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات: البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
07:30 PM
اخر تعديل
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
10:53 PM

"الشهري "استدعى 24 لاعباً.. "الأخضر" الأولمبي ينتظم بمعسكر الرياض

تحضيراً لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,336

يدخل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم معسكراً إعدادياً في الرياض، خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 14 يوليو، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر الشهر المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب سعد الشهري (24) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أمين بخاري، محمد الربيعي، زيد البواردي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالإله العمري، خالد الدبيش، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، ناصر العمران، علي الحسن، سلمان الفرج، مختار علي، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، سالم الدوسري، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات: البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.

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بالأرقام

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