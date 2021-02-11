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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط .
وأشار "التحالف" إلى المحاولات الإرهابية المتعمدة من قبل ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.
وقال "التحالف": سنحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
سبق

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط .
وأشار "التحالف" إلى المحاولات الإرهابية المتعمدة من قبل ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.
وقال "التحالف": سنحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
07:44 PM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
08:22 PM

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,110

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط .
وأشار "التحالف" إلى المحاولات الإرهابية المتعمدة من قبل ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.
وقال "التحالف": سنحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي.

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