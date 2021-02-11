أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط .
وأشار "التحالف" إلى المحاولات الإرهابية المتعمدة من قبل ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.
وقال "التحالف": سنحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي.
النيابة العامة: السجن 14 عاماً ومصادرة قرابة ١٠ ملايين ريال لتشكيل عصابي حاول تهريب أموال خارج المملكة عبر أحد المطارات
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط .
وأشار "التحالف" إلى المحاولات الإرهابية المتعمدة من قبل ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.
وقال "التحالف": سنحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي.
أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط .
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط .
وأشار "التحالف" إلى المحاولات الإرهابية المتعمدة من قبل ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.
وقال "التحالف": سنحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي.