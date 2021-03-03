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اليوم حتى ليلة الغد.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات الـ 48 ساعة القادمة

قال: يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض بمعنى تذبذب في درجات الحرارة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة خلال الـ "48" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء.

وقال: الأمطار من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية مع رياح مغبرة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض، بمعنى تذبذب في درجات الحرارة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم حتى ليلة الغد.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات الـ 48 ساعة القادمة
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة خلال الـ "48" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء.

وقال: الأمطار من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية مع رياح مغبرة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض، بمعنى تذبذب في درجات الحرارة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
09:18 AM

اليوم حتى ليلة الغد.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات الـ 48 ساعة القادمة

قال: يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض بمعنى تذبذب في درجات الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة خلال الـ "48" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء.

وقال: الأمطار من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية مع رياح مغبرة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض، بمعنى تذبذب في درجات الحرارة.

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