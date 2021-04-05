النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان.. "الدفاع المدني" يباشر حريقاً في "عثوان الداير"

المحافظات الجبلية شهدت حوادث مشابهة الفترة الماضية

تباشر فرق الدفاع المدني حادثة اندلاع حريق في أحد المواقع بمركز "عثوان" التابع لمحافظة الداير بجازان.

وشهدت المحافظات الجبيلة بشرق منطقة جازان، خلال الفترة الأخيرة الماضية، عدة حرائق، لعل أهم أسباب انتشارها في هذا الوقت تحديدًا؛ هو جدب الأرض وكثرة الحشائش والأشجار اليابسة، في ظلّ تأخر هطول الأمطار.

الدفاع المدني اندلاع حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان.. "الدفاع المدني" يباشر حريقاً في "عثوان الداير"
سبق

تباشر فرق الدفاع المدني حادثة اندلاع حريق في أحد المواقع بمركز "عثوان" التابع لمحافظة الداير بجازان.

وشهدت المحافظات الجبيلة بشرق منطقة جازان، خلال الفترة الأخيرة الماضية، عدة حرائق، لعل أهم أسباب انتشارها في هذا الوقت تحديدًا؛ هو جدب الأرض وكثرة الحشائش والأشجار اليابسة، في ظلّ تأخر هطول الأمطار.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
03:19 PM

جازان.. "الدفاع المدني" يباشر حريقاً في "عثوان الداير"

المحافظات الجبلية شهدت حوادث مشابهة الفترة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
3,240

تباشر فرق الدفاع المدني حادثة اندلاع حريق في أحد المواقع بمركز "عثوان" التابع لمحافظة الداير بجازان.

وشهدت المحافظات الجبيلة بشرق منطقة جازان، خلال الفترة الأخيرة الماضية، عدة حرائق، لعل أهم أسباب انتشارها في هذا الوقت تحديدًا؛ هو جدب الأرض وكثرة الحشائش والأشجار اليابسة، في ظلّ تأخر هطول الأمطار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,156

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة