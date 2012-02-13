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"أزميل للمقاولات" تنال حكمًا قضائيًّا بالمصادقة على إعادة التنظيم المالي

بعد حصولها على تصويت أغلبية الدائنين بنسبة تجاوزت 88%

رفعت إدارة شركة أزميل للمقاولات، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ نظير ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم للشركات الوطنية عبر حزمة من البرامج والأنظمة، التي من شأنها النهوض والارتقاء بكل القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع الإنشاءات الواعد؛ تماشيًا مع طموح رؤية المملكة 2030.

وقالت إدارة شركة أزميل للمقاولات: على الرغم مما شهده العالم مؤخرًا من تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى العديد من المتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي تسبب في بطء اقتصادي عانت منه مختلف القطاعات وأهمها قطاع الإنشاء والبناء؛ إلا أن حكومة المملكة العربية السعودية عبر ما تقدمه من أنظمة وقوانين ومنظومة عدلية متميزة من أهمها نظام الإفلاس؛ ساهمت في تخفيف الأعباء وقدمت العديد من الحلول والمزايا لتستوعب التحديات المالية التي تواجه الشركات والحيلولة دون انهيارها وتصفيتها وإتاحة الفرصة الكافية لها لإعادة هيكلتها وتنظيم أوضاعها المالية، بما يحقق أعلى معايير الشفافية ويكفل مصالح الدائنين.

وأضافت: يسر شركة أزميل للمقاولات الإعلان عن صدور حكم الدائرة الأولى في المحكمة التجارية في الدمام في تاريخ 8/ 7/ 1443هـ، بالمصادقة على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي؛ وذلك بعد حصول الشركة على تصويت أغلبية الدائنين بنسبة تجاوزت 88٪؛ الأمر الذي يعكس الثقة في الشركة وإنجازاتها.

وأكدت شركة أزميل للمقاولات أنها تشعر بعظيم الفخر تجاه دائنيها وموظفيها الذين ساهموا بشكل فاعل في إنجاح التصويت على خطة إعادة الهيكلة المالية، والذي يعكس الوعي بالأهداف المرجوة من إجراءات نظام الإفلاس، ليواكب التحول الاقتصادي السريع الذي تشهده بلادنا لتكون الشركة وشركاء نجاحها مثالًا يحتذى في تطبيق أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية، وتعزيز الثقة في السوق السعودي، وجعل اقتصادنا الوطني أكثر جاذبية للاستثمار.

وقدّمت الشركة الشكر والإشادة لكافة شركائها خلال مسيرة الشركة الحافلة بالإنجازات ومساهمتها في الارتقاء بالشركات الوطنية، لتنافس كبرى الشركات العالمية في مجال الإنشاءات وإدارة المشاريع الكبرى؛ تحقيقًا لأبرز مستهدفات برامج الرؤية ورفع مستوى المحتوى المحلي وريادة الشركات الوطنية.

وأشادت إدارة الشركة بالدور المتميز الذي قدمه فريق إدارة الأزمة من موظفين ومستشارين في إعادة الهيكلة (شركة ديلويت، وشركة هيكلة الإدارية) ومستشارين قانونيين (شركة كنيج آند سبالدينج، وشركة معرفة للمحاماة)، والمساهمة الفاعلة من قِبَل أمناء إجراء إعادة التنظيم المالي غسان بن محمد الماجد ووليد بن يوسف الخالدي في قيادة رحلة الإجراء، وإيجاد الأفكار والحلول التي انعكست بشكل كبير على جودة المقترح.

وقالت إدارة شركة أزميل للمقاولات: في ظل ما تشهده مملكتنا الحبيبة من ازدهار ونمو تواكب به مصافّ دول العالم المتقدمة، وما يشهده قطاع الإنشاءات الواعد من تطورات وحجم مشاريع ضخم مرتبطة بتحقيق رؤية 2030؛ تستعد الشركة عبر خطتها للنهوض مجددًا والعودة إلى سوق العمل يدًا بيد مع شركاء نجاحها، لتكون أحد أهم الشركات الوطنية الرائدة.

أزميل للمقاولات خادم الحرمين الشريفين ولي العهد فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أزميل للمقاولات" تنال حكمًا قضائيًّا بالمصادقة على إعادة التنظيم المالي
سبق

رفعت إدارة شركة أزميل للمقاولات، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ نظير ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم للشركات الوطنية عبر حزمة من البرامج والأنظمة، التي من شأنها النهوض والارتقاء بكل القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع الإنشاءات الواعد؛ تماشيًا مع طموح رؤية المملكة 2030.

وقالت إدارة شركة أزميل للمقاولات: على الرغم مما شهده العالم مؤخرًا من تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى العديد من المتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي تسبب في بطء اقتصادي عانت منه مختلف القطاعات وأهمها قطاع الإنشاء والبناء؛ إلا أن حكومة المملكة العربية السعودية عبر ما تقدمه من أنظمة وقوانين ومنظومة عدلية متميزة من أهمها نظام الإفلاس؛ ساهمت في تخفيف الأعباء وقدمت العديد من الحلول والمزايا لتستوعب التحديات المالية التي تواجه الشركات والحيلولة دون انهيارها وتصفيتها وإتاحة الفرصة الكافية لها لإعادة هيكلتها وتنظيم أوضاعها المالية، بما يحقق أعلى معايير الشفافية ويكفل مصالح الدائنين.

وأضافت: يسر شركة أزميل للمقاولات الإعلان عن صدور حكم الدائرة الأولى في المحكمة التجارية في الدمام في تاريخ 8/ 7/ 1443هـ، بالمصادقة على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي؛ وذلك بعد حصول الشركة على تصويت أغلبية الدائنين بنسبة تجاوزت 88٪؛ الأمر الذي يعكس الثقة في الشركة وإنجازاتها.

وأكدت شركة أزميل للمقاولات أنها تشعر بعظيم الفخر تجاه دائنيها وموظفيها الذين ساهموا بشكل فاعل في إنجاح التصويت على خطة إعادة الهيكلة المالية، والذي يعكس الوعي بالأهداف المرجوة من إجراءات نظام الإفلاس، ليواكب التحول الاقتصادي السريع الذي تشهده بلادنا لتكون الشركة وشركاء نجاحها مثالًا يحتذى في تطبيق أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية، وتعزيز الثقة في السوق السعودي، وجعل اقتصادنا الوطني أكثر جاذبية للاستثمار.

وقدّمت الشركة الشكر والإشادة لكافة شركائها خلال مسيرة الشركة الحافلة بالإنجازات ومساهمتها في الارتقاء بالشركات الوطنية، لتنافس كبرى الشركات العالمية في مجال الإنشاءات وإدارة المشاريع الكبرى؛ تحقيقًا لأبرز مستهدفات برامج الرؤية ورفع مستوى المحتوى المحلي وريادة الشركات الوطنية.

وأشادت إدارة الشركة بالدور المتميز الذي قدمه فريق إدارة الأزمة من موظفين ومستشارين في إعادة الهيكلة (شركة ديلويت، وشركة هيكلة الإدارية) ومستشارين قانونيين (شركة كنيج آند سبالدينج، وشركة معرفة للمحاماة)، والمساهمة الفاعلة من قِبَل أمناء إجراء إعادة التنظيم المالي غسان بن محمد الماجد ووليد بن يوسف الخالدي في قيادة رحلة الإجراء، وإيجاد الأفكار والحلول التي انعكست بشكل كبير على جودة المقترح.

وقالت إدارة شركة أزميل للمقاولات: في ظل ما تشهده مملكتنا الحبيبة من ازدهار ونمو تواكب به مصافّ دول العالم المتقدمة، وما يشهده قطاع الإنشاءات الواعد من تطورات وحجم مشاريع ضخم مرتبطة بتحقيق رؤية 2030؛ تستعد الشركة عبر خطتها للنهوض مجددًا والعودة إلى سوق العمل يدًا بيد مع شركاء نجاحها، لتكون أحد أهم الشركات الوطنية الرائدة.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
05:20 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
02:53 PM

"أزميل للمقاولات" تنال حكمًا قضائيًّا بالمصادقة على إعادة التنظيم المالي

بعد حصولها على تصويت أغلبية الدائنين بنسبة تجاوزت 88%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت إدارة شركة أزميل للمقاولات، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ نظير ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم للشركات الوطنية عبر حزمة من البرامج والأنظمة، التي من شأنها النهوض والارتقاء بكل القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع الإنشاءات الواعد؛ تماشيًا مع طموح رؤية المملكة 2030.

وقالت إدارة شركة أزميل للمقاولات: على الرغم مما شهده العالم مؤخرًا من تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى العديد من المتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي تسبب في بطء اقتصادي عانت منه مختلف القطاعات وأهمها قطاع الإنشاء والبناء؛ إلا أن حكومة المملكة العربية السعودية عبر ما تقدمه من أنظمة وقوانين ومنظومة عدلية متميزة من أهمها نظام الإفلاس؛ ساهمت في تخفيف الأعباء وقدمت العديد من الحلول والمزايا لتستوعب التحديات المالية التي تواجه الشركات والحيلولة دون انهيارها وتصفيتها وإتاحة الفرصة الكافية لها لإعادة هيكلتها وتنظيم أوضاعها المالية، بما يحقق أعلى معايير الشفافية ويكفل مصالح الدائنين.

وأضافت: يسر شركة أزميل للمقاولات الإعلان عن صدور حكم الدائرة الأولى في المحكمة التجارية في الدمام في تاريخ 8/ 7/ 1443هـ، بالمصادقة على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي؛ وذلك بعد حصول الشركة على تصويت أغلبية الدائنين بنسبة تجاوزت 88٪؛ الأمر الذي يعكس الثقة في الشركة وإنجازاتها.

وأكدت شركة أزميل للمقاولات أنها تشعر بعظيم الفخر تجاه دائنيها وموظفيها الذين ساهموا بشكل فاعل في إنجاح التصويت على خطة إعادة الهيكلة المالية، والذي يعكس الوعي بالأهداف المرجوة من إجراءات نظام الإفلاس، ليواكب التحول الاقتصادي السريع الذي تشهده بلادنا لتكون الشركة وشركاء نجاحها مثالًا يحتذى في تطبيق أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية، وتعزيز الثقة في السوق السعودي، وجعل اقتصادنا الوطني أكثر جاذبية للاستثمار.

وقدّمت الشركة الشكر والإشادة لكافة شركائها خلال مسيرة الشركة الحافلة بالإنجازات ومساهمتها في الارتقاء بالشركات الوطنية، لتنافس كبرى الشركات العالمية في مجال الإنشاءات وإدارة المشاريع الكبرى؛ تحقيقًا لأبرز مستهدفات برامج الرؤية ورفع مستوى المحتوى المحلي وريادة الشركات الوطنية.

وأشادت إدارة الشركة بالدور المتميز الذي قدمه فريق إدارة الأزمة من موظفين ومستشارين في إعادة الهيكلة (شركة ديلويت، وشركة هيكلة الإدارية) ومستشارين قانونيين (شركة كنيج آند سبالدينج، وشركة معرفة للمحاماة)، والمساهمة الفاعلة من قِبَل أمناء إجراء إعادة التنظيم المالي غسان بن محمد الماجد ووليد بن يوسف الخالدي في قيادة رحلة الإجراء، وإيجاد الأفكار والحلول التي انعكست بشكل كبير على جودة المقترح.

وقالت إدارة شركة أزميل للمقاولات: في ظل ما تشهده مملكتنا الحبيبة من ازدهار ونمو تواكب به مصافّ دول العالم المتقدمة، وما يشهده قطاع الإنشاءات الواعد من تطورات وحجم مشاريع ضخم مرتبطة بتحقيق رؤية 2030؛ تستعد الشركة عبر خطتها للنهوض مجددًا والعودة إلى سوق العمل يدًا بيد مع شركاء نجاحها، لتكون أحد أهم الشركات الوطنية الرائدة.

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