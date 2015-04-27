النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضبط 69 مخالفًا بحوزتهم 107 متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع

الأمن البيئي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي -بالتعاون مع أمانتيْ منطقتي مكة المكرمة والرياض- (69) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم (107) متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط 69 مخالفًا بحوزتهم 107 متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي -بالتعاون مع أمانتيْ منطقتي مكة المكرمة والرياض- (69) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم (107) متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
09:28 PM

ضبط 69 مخالفًا بحوزتهم 107 متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع

الأمن البيئي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
783

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي -بالتعاون مع أمانتيْ منطقتي مكة المكرمة والرياض- (69) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم (107) متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,416
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,241
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,757
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,687

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة