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"الرشيد": قطاع العقار السعودي يشهد إقبالاً كبيرًا في ظل دعم القيادة الرشيدة

أكد أن المبيعات في اليوم الأول بلغت 700 مليون من قطع "درب الحرمين" بجدة

أكد عبدالعزيز بن فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية، أن قطاع العقار يشهد إقبالاً كبيرًا في ظل دعم القيادة الرشيدة؛ إذ إنه الاستثمار الآمن، مشيرًا إلى الحراك الذي شهده السوق العقاري، وانتعاشه بعد تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 5%؛ ما يعطي دلالة على قوة الاقتصاد السعودي.

جاء ذلك في تصريح صحفي له بمناسبة انطلاق البيع في مخطط "درب الحرمين" بمدينة جدة، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1.379.739م2، ويعد أحد أحدث وأميز المخططات ذات التصاميم العصرية والحديثة، ضمن منطقة تنمية خاصة أعدتها أمانة جدة، وتملكها شركة أساس الإنماء للاستثمار.


وأوضح "الرشيد" أن المبيعات في اليوم الأول بلغت 700 مليون ريال من القطع السكنية في مخطط درب الحرمين، الذي يمثل 40% من المخطط العام، وذلك في اليوم الأول من انطلاق المبيعات اليوم الأحد.

وأضاف: "شهد المخطط إقبالاً كبيرًا جدًّا من رجال الأعمال والراغبين في الحصول على القطع السكنية". مبينًا أن ذلك دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ولافتًا إلى أن المستثمرين يضخون أموالاً كبيرة جدًّا في تنمية هذا البلد المبارك الذي يعد أحد أهم الاقتصادات العالمية، وتزامن ذلك مع رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين في السياق ذاته.

وتابع "الرشيد": "هناك إقبال على هذا المخطط الذي له من اسمه نصيب (درب الحرمين)، بموقعه المتميز بمدينة جدة مدخل الحرمين، إلى جانب ما يمتاز به المخطط من خدمات متكاملة؛ لكونه يقع بالقرب من جامعة الملك عبد العزيز، وكذلك لمن أراد السكن في موقع يسهّل تنقله إلى الحرمين الشريفين لقرب المخطط من محطة قطار الحرمين بجدة.. وهذه ميزات نادرًا أن نجد مثلها في مخطط متكامل".

وعن دعم القيادة الرشيدة للقطاع العقاري قال "الرشيد": "الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لجميع القطاعات، ولاسيما القطاع العقاري؛ ما أدى إلى إقبال هذا العدد الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في نهضة هذا الوطن الكبير" مبينًا أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري من الأمور الذي أسهمت في تنمية القطاع العقاري، وأن هذه القرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وفي ختام تصريحه، رفع الشكر والثناء لقيادة المملكة على دعمها غير المحدود للقطاع العقاري، كما شكر المستثمرين ورجال الأعمال الذين شاركوا في تنمية هذا الوطن الذي يحق له أن يكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بقيادته ورؤيته وشعبه الوفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرشيد": قطاع العقار السعودي يشهد إقبالاً كبيرًا في ظل دعم القيادة الرشيدة
سبق

أكد عبدالعزيز بن فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية، أن قطاع العقار يشهد إقبالاً كبيرًا في ظل دعم القيادة الرشيدة؛ إذ إنه الاستثمار الآمن، مشيرًا إلى الحراك الذي شهده السوق العقاري، وانتعاشه بعد تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 5%؛ ما يعطي دلالة على قوة الاقتصاد السعودي.

جاء ذلك في تصريح صحفي له بمناسبة انطلاق البيع في مخطط "درب الحرمين" بمدينة جدة، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1.379.739م2، ويعد أحد أحدث وأميز المخططات ذات التصاميم العصرية والحديثة، ضمن منطقة تنمية خاصة أعدتها أمانة جدة، وتملكها شركة أساس الإنماء للاستثمار.


وأوضح "الرشيد" أن المبيعات في اليوم الأول بلغت 700 مليون ريال من القطع السكنية في مخطط درب الحرمين، الذي يمثل 40% من المخطط العام، وذلك في اليوم الأول من انطلاق المبيعات اليوم الأحد.

وأضاف: "شهد المخطط إقبالاً كبيرًا جدًّا من رجال الأعمال والراغبين في الحصول على القطع السكنية". مبينًا أن ذلك دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ولافتًا إلى أن المستثمرين يضخون أموالاً كبيرة جدًّا في تنمية هذا البلد المبارك الذي يعد أحد أهم الاقتصادات العالمية، وتزامن ذلك مع رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين في السياق ذاته.

وتابع "الرشيد": "هناك إقبال على هذا المخطط الذي له من اسمه نصيب (درب الحرمين)، بموقعه المتميز بمدينة جدة مدخل الحرمين، إلى جانب ما يمتاز به المخطط من خدمات متكاملة؛ لكونه يقع بالقرب من جامعة الملك عبد العزيز، وكذلك لمن أراد السكن في موقع يسهّل تنقله إلى الحرمين الشريفين لقرب المخطط من محطة قطار الحرمين بجدة.. وهذه ميزات نادرًا أن نجد مثلها في مخطط متكامل".

وعن دعم القيادة الرشيدة للقطاع العقاري قال "الرشيد": "الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لجميع القطاعات، ولاسيما القطاع العقاري؛ ما أدى إلى إقبال هذا العدد الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في نهضة هذا الوطن الكبير" مبينًا أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري من الأمور الذي أسهمت في تنمية القطاع العقاري، وأن هذه القرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وفي ختام تصريحه، رفع الشكر والثناء لقيادة المملكة على دعمها غير المحدود للقطاع العقاري، كما شكر المستثمرين ورجال الأعمال الذين شاركوا في تنمية هذا الوطن الذي يحق له أن يكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بقيادته ورؤيته وشعبه الوفي.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
08:51 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
10:10 PM

"الرشيد": قطاع العقار السعودي يشهد إقبالاً كبيرًا في ظل دعم القيادة الرشيدة

أكد أن المبيعات في اليوم الأول بلغت 700 مليون من قطع "درب الحرمين" بجدة

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد عبدالعزيز بن فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية، أن قطاع العقار يشهد إقبالاً كبيرًا في ظل دعم القيادة الرشيدة؛ إذ إنه الاستثمار الآمن، مشيرًا إلى الحراك الذي شهده السوق العقاري، وانتعاشه بعد تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 5%؛ ما يعطي دلالة على قوة الاقتصاد السعودي.

جاء ذلك في تصريح صحفي له بمناسبة انطلاق البيع في مخطط "درب الحرمين" بمدينة جدة، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1.379.739م2، ويعد أحد أحدث وأميز المخططات ذات التصاميم العصرية والحديثة، ضمن منطقة تنمية خاصة أعدتها أمانة جدة، وتملكها شركة أساس الإنماء للاستثمار.


وأوضح "الرشيد" أن المبيعات في اليوم الأول بلغت 700 مليون ريال من القطع السكنية في مخطط درب الحرمين، الذي يمثل 40% من المخطط العام، وذلك في اليوم الأول من انطلاق المبيعات اليوم الأحد.

وأضاف: "شهد المخطط إقبالاً كبيرًا جدًّا من رجال الأعمال والراغبين في الحصول على القطع السكنية". مبينًا أن ذلك دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ولافتًا إلى أن المستثمرين يضخون أموالاً كبيرة جدًّا في تنمية هذا البلد المبارك الذي يعد أحد أهم الاقتصادات العالمية، وتزامن ذلك مع رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين في السياق ذاته.

وتابع "الرشيد": "هناك إقبال على هذا المخطط الذي له من اسمه نصيب (درب الحرمين)، بموقعه المتميز بمدينة جدة مدخل الحرمين، إلى جانب ما يمتاز به المخطط من خدمات متكاملة؛ لكونه يقع بالقرب من جامعة الملك عبد العزيز، وكذلك لمن أراد السكن في موقع يسهّل تنقله إلى الحرمين الشريفين لقرب المخطط من محطة قطار الحرمين بجدة.. وهذه ميزات نادرًا أن نجد مثلها في مخطط متكامل".

وعن دعم القيادة الرشيدة للقطاع العقاري قال "الرشيد": "الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لجميع القطاعات، ولاسيما القطاع العقاري؛ ما أدى إلى إقبال هذا العدد الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في نهضة هذا الوطن الكبير" مبينًا أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري من الأمور الذي أسهمت في تنمية القطاع العقاري، وأن هذه القرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وفي ختام تصريحه، رفع الشكر والثناء لقيادة المملكة على دعمها غير المحدود للقطاع العقاري، كما شكر المستثمرين ورجال الأعمال الذين شاركوا في تنمية هذا الوطن الذي يحق له أن يكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بقيادته ورؤيته وشعبه الوفي.

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