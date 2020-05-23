ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبوظبي

هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب سمو ولي العهد عن شكره للشيخ محمد بن زايد على مشاعره الطيبة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.