النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تأجيل نظر قضية طريق "حصمة جازان" لآخر رجب

أقامها مواطن ضد "النقل" وحضرها ممثل الوزارة

علمت "سبق" من مصادرها أن ناظر القضية المرفوعة من أحد المواطنين ضد وزارة النقل بجازان، والمعروفة باسم طريق "الحصمة"، أجل جلسة اليوم إلى موعد آخر الشهر المقبل.

وأشارت مصادر إلى أن ممثل وزارة النقل حضر الجلسة بجانب وكيل المواطن الشرعي، حيث حددت المحكمة تاريخ 1441/7/29 موعدًا لجلسة ثانية للنظر في القضية.

وتوقعت مصادر لـ"سبق" إضافة مطالبات أخرى بجانب السابقة، والتي اشتملت على ضرورة إيضاح أسباب تغيير المسارات وتقليص المسافة مع بقاء العقد كما هو، الأمر الذي حرم السكان من خدمة الطريق.

وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بـخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.

حيث تقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل ونزاهة وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها بتغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.

وكان فرع "النقل" بجازان قد بين في تصريح سابق لـ"سبق"بأنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.

قضية طريق الحصمة طريق الحصمة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تأجيل نظر قضية طريق "حصمة جازان" لآخر رجب
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن ناظر القضية المرفوعة من أحد المواطنين ضد وزارة النقل بجازان، والمعروفة باسم طريق "الحصمة"، أجل جلسة اليوم إلى موعد آخر الشهر المقبل.

وأشارت مصادر إلى أن ممثل وزارة النقل حضر الجلسة بجانب وكيل المواطن الشرعي، حيث حددت المحكمة تاريخ 1441/7/29 موعدًا لجلسة ثانية للنظر في القضية.

وتوقعت مصادر لـ"سبق" إضافة مطالبات أخرى بجانب السابقة، والتي اشتملت على ضرورة إيضاح أسباب تغيير المسارات وتقليص المسافة مع بقاء العقد كما هو، الأمر الذي حرم السكان من خدمة الطريق.

وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بـخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.

حيث تقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل ونزاهة وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها بتغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.

وكان فرع "النقل" بجازان قد بين في تصريح سابق لـ"سبق"بأنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
06:44 PM
اخر تعديل
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
07:40 PM

تأجيل نظر قضية طريق "حصمة جازان" لآخر رجب

أقامها مواطن ضد "النقل" وحضرها ممثل الوزارة

A A A
قاسم الخبراني - جازان
1
906

علمت "سبق" من مصادرها أن ناظر القضية المرفوعة من أحد المواطنين ضد وزارة النقل بجازان، والمعروفة باسم طريق "الحصمة"، أجل جلسة اليوم إلى موعد آخر الشهر المقبل.

وأشارت مصادر إلى أن ممثل وزارة النقل حضر الجلسة بجانب وكيل المواطن الشرعي، حيث حددت المحكمة تاريخ 1441/7/29 موعدًا لجلسة ثانية للنظر في القضية.

وتوقعت مصادر لـ"سبق" إضافة مطالبات أخرى بجانب السابقة، والتي اشتملت على ضرورة إيضاح أسباب تغيير المسارات وتقليص المسافة مع بقاء العقد كما هو، الأمر الذي حرم السكان من خدمة الطريق.

وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بـخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.

حيث تقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل ونزاهة وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها بتغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.

وكان فرع "النقل" بجازان قد بين في تصريح سابق لـ"سبق"بأنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,396
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,778

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة