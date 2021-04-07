باحثون يطورون خوارزمية لإجراء التعداد السكاني من الفضاء

"الأحمدي": مفيدة لوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

طوّر عدد من الباحثين خوارزمية رياضية جديدة خاصة بالتنبؤ المكاني للسكان، حيث نشروا مؤخراً بحثاً علمياً بعنوان (خوارزمية جديدة للتنبؤ بالتوزيع المكاني للسكان باستخدام بيانات الأقمار الصناعية الليلية: منطقة الرياض، حالة دراسة) في مجلة (Remote Sensing) العلمية.

من جانبه، قال الباحث بمعهد بحوث الفضاء والطيران بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن حسين الأحمدي، وهو أحد المشاركين في الدراسة لـ"سبق" إن "تطويرهم لهذه الخوارزمية جاء بعد أن تسببت جائحة كورونا (COVID19) بتأجيل مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020؛ نظراً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره".

وأضاف: "لا شك أن البيانات السكانية تعتبر من أهم مخرجات التعداد السكاني؛ فهي المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وتابع "الأحمدي": "دقة الخوارزمية التي تم تطويرها تعتمد على النطاق المكاني المراد تحليله؛ حيث تم اختبار النظرية على مستوى البلديات في منطقة الرياض، وبلغ متوسط الخطأ النسبي 37%، هذا يعني أن الخوارزمية يمكنها التنبؤ بالسكان بشكل صحيح بنسبة 63%، مع ملاحظة أنه إذا تم اختيار نطاق مكاني أعلى مثل (المدن، أو المحافظات) فإن دقة الخوارزمية سترتفع إلى 89% وأكثر".

وقال: "يمكن الاستفادة من هذه الخوارزمية في التنبؤ السكاني لعام م2021 وأيضاً للسنوات التي لا يوجد لها تعداد سكاني".