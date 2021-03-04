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المفاجأة من على طاولة التشريح.. هندي يعود للحياة بعد إعلان وفاته!

رواية أكدها مسؤول وقال إن الشاب نُقل لمستشفى آخر وتتحسن حالته

فيما كان هندي قد تعرض لحادث دراجة نارية، أعلن أطباء على إثرها وفاته؛ صدرت عنه فجأة وهو على طاولة التشريح بوادر تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة، كما أفاد أمس الأربعاء موظف في هيئات الرعاية الصحية.

وكان الرجل البالغ 27 عامًا قد نُقل في نهاية الأسبوع الماضي وهو في حالة حرجة من مدينة ماهالينغابور بولاية كارناتاكا الجنوبية إلى مستشفى خاص حيث أعلن الأطباء وفاته.

ونقلت أسرته "الجثة" إلى مستشفى حكومي قريب؛ حيث كان من المقرر تشريحها الاثنين.

وقال أقاربه للصحافة المحلية: إن متخصصًا في علم الأمراض لاحظ فجأة أن الجثة على طاولة التشريح تتحرك.

وأكد مسؤول في هيئات الرعاية الصحية الرواية، وقال لوكالة "فرانس برس": إن الشاب نُقل فورًا إلى مستشفى آخر؛ حيث تتحسن حاله.

واعترف المسؤول بأن أطباء المستشفى الخاص أظهروا "سوء تقدير"، وأضاف أن العائلة لم تقدم بعدُ بشكوى رسمية تتعلق بالإهمال الطبي.

مدينة ماهالينغابور حادث دراجة نارية

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المفاجأة من على طاولة التشريح.. هندي يعود للحياة بعد إعلان وفاته!
سبق

فيما كان هندي قد تعرض لحادث دراجة نارية، أعلن أطباء على إثرها وفاته؛ صدرت عنه فجأة وهو على طاولة التشريح بوادر تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة، كما أفاد أمس الأربعاء موظف في هيئات الرعاية الصحية.

وكان الرجل البالغ 27 عامًا قد نُقل في نهاية الأسبوع الماضي وهو في حالة حرجة من مدينة ماهالينغابور بولاية كارناتاكا الجنوبية إلى مستشفى خاص حيث أعلن الأطباء وفاته.

ونقلت أسرته "الجثة" إلى مستشفى حكومي قريب؛ حيث كان من المقرر تشريحها الاثنين.

وقال أقاربه للصحافة المحلية: إن متخصصًا في علم الأمراض لاحظ فجأة أن الجثة على طاولة التشريح تتحرك.

وأكد مسؤول في هيئات الرعاية الصحية الرواية، وقال لوكالة "فرانس برس": إن الشاب نُقل فورًا إلى مستشفى آخر؛ حيث تتحسن حاله.

واعترف المسؤول بأن أطباء المستشفى الخاص أظهروا "سوء تقدير"، وأضاف أن العائلة لم تقدم بعدُ بشكوى رسمية تتعلق بالإهمال الطبي.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
11:38 AM

المفاجأة من على طاولة التشريح.. هندي يعود للحياة بعد إعلان وفاته!

رواية أكدها مسؤول وقال إن الشاب نُقل لمستشفى آخر وتتحسن حالته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فيما كان هندي قد تعرض لحادث دراجة نارية، أعلن أطباء على إثرها وفاته؛ صدرت عنه فجأة وهو على طاولة التشريح بوادر تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة، كما أفاد أمس الأربعاء موظف في هيئات الرعاية الصحية.

وكان الرجل البالغ 27 عامًا قد نُقل في نهاية الأسبوع الماضي وهو في حالة حرجة من مدينة ماهالينغابور بولاية كارناتاكا الجنوبية إلى مستشفى خاص حيث أعلن الأطباء وفاته.

ونقلت أسرته "الجثة" إلى مستشفى حكومي قريب؛ حيث كان من المقرر تشريحها الاثنين.

وقال أقاربه للصحافة المحلية: إن متخصصًا في علم الأمراض لاحظ فجأة أن الجثة على طاولة التشريح تتحرك.

وأكد مسؤول في هيئات الرعاية الصحية الرواية، وقال لوكالة "فرانس برس": إن الشاب نُقل فورًا إلى مستشفى آخر؛ حيث تتحسن حاله.

واعترف المسؤول بأن أطباء المستشفى الخاص أظهروا "سوء تقدير"، وأضاف أن العائلة لم تقدم بعدُ بشكوى رسمية تتعلق بالإهمال الطبي.

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