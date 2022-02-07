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"فيصل بن بندر" يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع "الأفنيوز الرياض"

يقع على مساحة مليون و800 ألف متر مربع .. وتبلغ قيمته 14 مليار ريال

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء الأحد، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض الذي تنفذه شركة شمول القابضة، وتبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال على مساحة مليون و800 ألف متر مربع في العاصمة الرياض.

وتفصيلاً، قال أمير الرياض في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "هذا المشروع سيكون مكسبًا لمدينة الرياض في مجالاته المتنوعة، وأتمنى لهم التوفيق"، مقدمًا شكره للمستثمرين ووزارة الاستثمار على تحفيزها وجهودها في التسهيل والدعم.

وشدد الأمير فيصل بن بندر على دعم القيادة الرشيدة لبرامج الاستثمار في المنطقة وتشديد سمو ولي العهد على دعم الاستثمار والمشروعات النوعية التي ترتقي بمستوى منطقة الرياض.

من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة شمول القابضة محمد بن عبدالعزيز الشايع، أن مشروع الأفنيوز الرياض الذي تفوق قيمته 14 مليار ريال سعودي، سيكون على مساحة أرض تبلغ 390 ألف متر مربع، ومساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع، ومساحة بناء إجمالية تبلغ 1,800,000 متر مربع.

ويضم المشروع فنادق عالمية، وشققًا سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة، مشيرًا إلى استخدام أفضل التصاميم على مستوى العالم، والمعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من قِبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

ومن جهة أخرى، نوه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه وتيسير إجراءاته؛ للقيام بدوره كشريك أساس في التنمية، مبينًا أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والخدمات الممكنة للقطاع الخاص.

ومن جانب آخر، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في كلمته: "هذه الاستثمارات ستُسهم في الارتقاء بجودة الحياة حيث ستقدم التنوع والخيارات، كما أنها ستدفع بالرياض للوصول إلى المعدل المستهدف من خدمات التجزئة والترفيه.

وأضاف: "تتطلع وزارة الاستثمار لدعم توسع المستثمرين في التطوير العقاري،إذْ نستهدف إضافة أكثر من تريليون ريال إلى إجمالي نمو تكوين رأس المال الثابت من النشاطات العقارية وإلى عدد السكان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن بندر" يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع "الأفنيوز الرياض"
سبق

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء الأحد، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض الذي تنفذه شركة شمول القابضة، وتبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال على مساحة مليون و800 ألف متر مربع في العاصمة الرياض.

وتفصيلاً، قال أمير الرياض في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "هذا المشروع سيكون مكسبًا لمدينة الرياض في مجالاته المتنوعة، وأتمنى لهم التوفيق"، مقدمًا شكره للمستثمرين ووزارة الاستثمار على تحفيزها وجهودها في التسهيل والدعم.

وشدد الأمير فيصل بن بندر على دعم القيادة الرشيدة لبرامج الاستثمار في المنطقة وتشديد سمو ولي العهد على دعم الاستثمار والمشروعات النوعية التي ترتقي بمستوى منطقة الرياض.

من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة شمول القابضة محمد بن عبدالعزيز الشايع، أن مشروع الأفنيوز الرياض الذي تفوق قيمته 14 مليار ريال سعودي، سيكون على مساحة أرض تبلغ 390 ألف متر مربع، ومساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع، ومساحة بناء إجمالية تبلغ 1,800,000 متر مربع.

ويضم المشروع فنادق عالمية، وشققًا سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة، مشيرًا إلى استخدام أفضل التصاميم على مستوى العالم، والمعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من قِبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

ومن جهة أخرى، نوه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه وتيسير إجراءاته؛ للقيام بدوره كشريك أساس في التنمية، مبينًا أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والخدمات الممكنة للقطاع الخاص.

ومن جانب آخر، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في كلمته: "هذه الاستثمارات ستُسهم في الارتقاء بجودة الحياة حيث ستقدم التنوع والخيارات، كما أنها ستدفع بالرياض للوصول إلى المعدل المستهدف من خدمات التجزئة والترفيه.

وأضاف: "تتطلع وزارة الاستثمار لدعم توسع المستثمرين في التطوير العقاري،إذْ نستهدف إضافة أكثر من تريليون ريال إلى إجمالي نمو تكوين رأس المال الثابت من النشاطات العقارية وإلى عدد السكان".

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
12:20 AM

"فيصل بن بندر" يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع "الأفنيوز الرياض"

يقع على مساحة مليون و800 ألف متر مربع .. وتبلغ قيمته 14 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء الأحد، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض الذي تنفذه شركة شمول القابضة، وتبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال على مساحة مليون و800 ألف متر مربع في العاصمة الرياض.

وتفصيلاً، قال أمير الرياض في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "هذا المشروع سيكون مكسبًا لمدينة الرياض في مجالاته المتنوعة، وأتمنى لهم التوفيق"، مقدمًا شكره للمستثمرين ووزارة الاستثمار على تحفيزها وجهودها في التسهيل والدعم.

وشدد الأمير فيصل بن بندر على دعم القيادة الرشيدة لبرامج الاستثمار في المنطقة وتشديد سمو ولي العهد على دعم الاستثمار والمشروعات النوعية التي ترتقي بمستوى منطقة الرياض.

من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة شمول القابضة محمد بن عبدالعزيز الشايع، أن مشروع الأفنيوز الرياض الذي تفوق قيمته 14 مليار ريال سعودي، سيكون على مساحة أرض تبلغ 390 ألف متر مربع، ومساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع، ومساحة بناء إجمالية تبلغ 1,800,000 متر مربع.

ويضم المشروع فنادق عالمية، وشققًا سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة، مشيرًا إلى استخدام أفضل التصاميم على مستوى العالم، والمعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من قِبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

ومن جهة أخرى، نوه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه وتيسير إجراءاته؛ للقيام بدوره كشريك أساس في التنمية، مبينًا أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والخدمات الممكنة للقطاع الخاص.

ومن جانب آخر، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في كلمته: "هذه الاستثمارات ستُسهم في الارتقاء بجودة الحياة حيث ستقدم التنوع والخيارات، كما أنها ستدفع بالرياض للوصول إلى المعدل المستهدف من خدمات التجزئة والترفيه.

وأضاف: "تتطلع وزارة الاستثمار لدعم توسع المستثمرين في التطوير العقاري،إذْ نستهدف إضافة أكثر من تريليون ريال إلى إجمالي نمو تكوين رأس المال الثابت من النشاطات العقارية وإلى عدد السكان".

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