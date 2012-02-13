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محادثة الـ62 دقيقة.. "بايدن" يُحذِّر "بوتين" من رد حازم وسريع إذا غزت روسيا أوكرانيا

أعرب عن استعداد واشنطن للدبلوماسية وسيناريوهات أخرى

حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية اليوم السبت، من أن واشنطن وحلفاءها لن يتوانوا عن الرد بشكل حازم وسريع إذا غزت روسيا أوكرانيا، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.

وشدَّد "بايدن" على أنه إذا أقدمت روسيا على المزيد من التوغل في أوكرانيا فإن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بحزم، وسيفرضون تكاليف سريعة وقاسية على روسيا.

لفت الرئيس الأمريكي إلى أن أي تدخُّل روسي جديد في أوكرانيا سيؤدي إلى معاناة الناس على نطاق واسع، وسيطعن بسمعة موسكو.

وأكد "بايدن" لـ"بوتين" استعداد الولايات المتحدة الثابت للانخراط في الدبلوماسية بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها، واستعدادها أيضًا لسيناريوهات أخرى.

من ناحيتها، أشارت "أسوشيتد برس" إلى أن المحادثة استمرت 62 دقيقة.

روسيا أوكرانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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محادثة الـ62 دقيقة.. "بايدن" يُحذِّر "بوتين" من رد حازم وسريع إذا غزت روسيا أوكرانيا
سبق

حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية اليوم السبت، من أن واشنطن وحلفاءها لن يتوانوا عن الرد بشكل حازم وسريع إذا غزت روسيا أوكرانيا، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.

وشدَّد "بايدن" على أنه إذا أقدمت روسيا على المزيد من التوغل في أوكرانيا فإن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بحزم، وسيفرضون تكاليف سريعة وقاسية على روسيا.

لفت الرئيس الأمريكي إلى أن أي تدخُّل روسي جديد في أوكرانيا سيؤدي إلى معاناة الناس على نطاق واسع، وسيطعن بسمعة موسكو.

وأكد "بايدن" لـ"بوتين" استعداد الولايات المتحدة الثابت للانخراط في الدبلوماسية بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها، واستعدادها أيضًا لسيناريوهات أخرى.

من ناحيتها، أشارت "أسوشيتد برس" إلى أن المحادثة استمرت 62 دقيقة.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
10:03 PM

محادثة الـ62 دقيقة.. "بايدن" يُحذِّر "بوتين" من رد حازم وسريع إذا غزت روسيا أوكرانيا

أعرب عن استعداد واشنطن للدبلوماسية وسيناريوهات أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,372

حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية اليوم السبت، من أن واشنطن وحلفاءها لن يتوانوا عن الرد بشكل حازم وسريع إذا غزت روسيا أوكرانيا، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.

وشدَّد "بايدن" على أنه إذا أقدمت روسيا على المزيد من التوغل في أوكرانيا فإن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بحزم، وسيفرضون تكاليف سريعة وقاسية على روسيا.

لفت الرئيس الأمريكي إلى أن أي تدخُّل روسي جديد في أوكرانيا سيؤدي إلى معاناة الناس على نطاق واسع، وسيطعن بسمعة موسكو.

وأكد "بايدن" لـ"بوتين" استعداد الولايات المتحدة الثابت للانخراط في الدبلوماسية بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها، واستعدادها أيضًا لسيناريوهات أخرى.

من ناحيتها، أشارت "أسوشيتد برس" إلى أن المحادثة استمرت 62 دقيقة.

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