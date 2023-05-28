"الصحة العالمية" تعتبر الإفراط في استخدام الكمبيوتر وألعاب الفيديو مرضًا

علامات الاضطرابات على المريض تؤثر سلبًا في حياة الأسرة والمجتمع والتعليم

وافقت منظمة الصحة العالمية، في الإصدار الحادي عشر من التصنيف الدولي للأمراض، على اعتبار الإعياء والإفراط في استخدام التكنولوجيا مرضًا؛ إذ وصفت الاضطرابات النفسية، مثل التعب والإدمان، بأنها "متلازمة الإعياء" وفق صيغة الإصدار الجديد.

وتعبر تلك المتلازمة عن الإرهاق الجسدي والنفسي الناتج عن الإجهاد المزمن المرتبط بالعمل. وقالت المنظمة في بيان نقلته وسائل إعلام عديدة: إنه من أجل الاعتراف بالإفراط في استخدام أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو كمرض، يجب ملاحظة علامات الاضطراب على المريض.

ووفق "اليوم السابع": تُؤثر تلك الاضطرابات سلبًا في حياة الأسرة والمجتمع والتعليم، ومجالات الحياة الأخرى. وأشارت المنظمة إلى أن الإصدار الجديد متضمنًا هذا التصنيف، سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من مطلع يناير 2022.