النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الدوادمي" يثمّن مبادرة "مربط ساجر للخيول" لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا

قدمها لكل طلاب مدارس قطاع السر كأحد الأساليب العلاجية:

ثمّنت إدارة تعليم محافظة الدوادمي، ممثلةً في قسم التربية الخاصة، المبادرة التي أطلقها مربط ساجر للخيول العربية الأصيلة بفتح المجال لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب المحافظة على ركوب الخيل والتعامل معها مجانًا ومن دون مقابل، كأحد الأساليب العلاجية لهم والتي لاقت ترحيبًا من إدارة مدرسة ساجر الابتدائية، وأثمرت بتسجيل عددٍ من طلابها من المسجلين بفصول التربية الخاصة في هذا البرنامج.

جاء ذلك خلال زيارة نفذها رئيس قسم التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة الدوادمي محمد بن سمير الغبيوي، ومشرف قسم التربية الخاصة بتعليم الدوادمي شري بن فهد العضياني، وقائد مدرسة ساجر الابتدائية سيف بن نايف العتيبي، لمربط ساجر، وشاهدوا خلالها حصة تدريبية على ركوب الخيل تلقاها طلاب فصول التربية الخاصة، والتقوا أولياء أمورهم، واطلعوا على الآثار الإيجابية الناتجة عقب التحاق أبنائهم في تلك البرامج.

وقال "محمد الغبيوي": "مبادرة مربط ساجر في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة تستحق منا تقديم الشكر والعرفان؛ كونها تنم من دافع مشاركة مجتمعية لهذه الفئة الغالية، والتعاون فيما بيننا مستمر بإذن الله لضمان نجاح واستمرارية هذه المبادرة، وأسأل الله أن يجزل لملاك المربط الثواب والأجر فيما بذلوا".

من جهة أخرى، قدم ملاك مربط ساجر للخيول العربية الأصيلة، وهم: محمد بن طلق الدعجاني، وناصر بن سلطان بن محيا، شكرهم وتقديرهم لقسم التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة الدوادمي وإدارة مدرسة ساجر الابتدائية لقاء تلبيتهم دعوتهم لفتح المجال لذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من أنشطة المربط في أي وقت، والتي كان الهدف منها المساهمة في خدمة أفراد المجتمع، وتأصيل هذا الموروث لدى النشء بالإضافة إلى تطبيق بعض الأساليب العلاجية التي تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الزيارة تكريم قسم التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة الدوادمي لملاك مربط ساجر للخيول العربية لقاء تلك المبادرة المميزة.

يُشار إلى أن مربط ساجر للخيول العربية أعلن أخيرًا عن مبادرته بفتح المجال لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب مدارس قطاع السر التابع لمحافظة الدوادمي، وعلى يد مدربين مختصين في هذا المجال ومن دون أي مقابل مادي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الدوادمي" يثمّن مبادرة "مربط ساجر للخيول" لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا
سبق

ثمّنت إدارة تعليم محافظة الدوادمي، ممثلةً في قسم التربية الخاصة، المبادرة التي أطلقها مربط ساجر للخيول العربية الأصيلة بفتح المجال لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب المحافظة على ركوب الخيل والتعامل معها مجانًا ومن دون مقابل، كأحد الأساليب العلاجية لهم والتي لاقت ترحيبًا من إدارة مدرسة ساجر الابتدائية، وأثمرت بتسجيل عددٍ من طلابها من المسجلين بفصول التربية الخاصة في هذا البرنامج.

جاء ذلك خلال زيارة نفذها رئيس قسم التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة الدوادمي محمد بن سمير الغبيوي، ومشرف قسم التربية الخاصة بتعليم الدوادمي شري بن فهد العضياني، وقائد مدرسة ساجر الابتدائية سيف بن نايف العتيبي، لمربط ساجر، وشاهدوا خلالها حصة تدريبية على ركوب الخيل تلقاها طلاب فصول التربية الخاصة، والتقوا أولياء أمورهم، واطلعوا على الآثار الإيجابية الناتجة عقب التحاق أبنائهم في تلك البرامج.

وقال "محمد الغبيوي": "مبادرة مربط ساجر في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة تستحق منا تقديم الشكر والعرفان؛ كونها تنم من دافع مشاركة مجتمعية لهذه الفئة الغالية، والتعاون فيما بيننا مستمر بإذن الله لضمان نجاح واستمرارية هذه المبادرة، وأسأل الله أن يجزل لملاك المربط الثواب والأجر فيما بذلوا".

من جهة أخرى، قدم ملاك مربط ساجر للخيول العربية الأصيلة، وهم: محمد بن طلق الدعجاني، وناصر بن سلطان بن محيا، شكرهم وتقديرهم لقسم التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة الدوادمي وإدارة مدرسة ساجر الابتدائية لقاء تلبيتهم دعوتهم لفتح المجال لذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من أنشطة المربط في أي وقت، والتي كان الهدف منها المساهمة في خدمة أفراد المجتمع، وتأصيل هذا الموروث لدى النشء بالإضافة إلى تطبيق بعض الأساليب العلاجية التي تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الزيارة تكريم قسم التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة الدوادمي لملاك مربط ساجر للخيول العربية لقاء تلك المبادرة المميزة.

يُشار إلى أن مربط ساجر للخيول العربية أعلن أخيرًا عن مبادرته بفتح المجال لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب مدارس قطاع السر التابع لمحافظة الدوادمي، وعلى يد مدربين مختصين في هذا المجال ومن دون أي مقابل مادي.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
11:50 PM

"تعليم الدوادمي" يثمّن مبادرة "مربط ساجر للخيول" لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا

قدمها لكل طلاب مدارس قطاع السر كأحد الأساليب العلاجية:

A A A
فلاح الجوفان - ساجر
0
22

ثمّنت إدارة تعليم محافظة الدوادمي، ممثلةً في قسم التربية الخاصة، المبادرة التي أطلقها مربط ساجر للخيول العربية الأصيلة بفتح المجال لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب المحافظة على ركوب الخيل والتعامل معها مجانًا ومن دون مقابل، كأحد الأساليب العلاجية لهم والتي لاقت ترحيبًا من إدارة مدرسة ساجر الابتدائية، وأثمرت بتسجيل عددٍ من طلابها من المسجلين بفصول التربية الخاصة في هذا البرنامج.

جاء ذلك خلال زيارة نفذها رئيس قسم التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة الدوادمي محمد بن سمير الغبيوي، ومشرف قسم التربية الخاصة بتعليم الدوادمي شري بن فهد العضياني، وقائد مدرسة ساجر الابتدائية سيف بن نايف العتيبي، لمربط ساجر، وشاهدوا خلالها حصة تدريبية على ركوب الخيل تلقاها طلاب فصول التربية الخاصة، والتقوا أولياء أمورهم، واطلعوا على الآثار الإيجابية الناتجة عقب التحاق أبنائهم في تلك البرامج.

وقال "محمد الغبيوي": "مبادرة مربط ساجر في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة تستحق منا تقديم الشكر والعرفان؛ كونها تنم من دافع مشاركة مجتمعية لهذه الفئة الغالية، والتعاون فيما بيننا مستمر بإذن الله لضمان نجاح واستمرارية هذه المبادرة، وأسأل الله أن يجزل لملاك المربط الثواب والأجر فيما بذلوا".

من جهة أخرى، قدم ملاك مربط ساجر للخيول العربية الأصيلة، وهم: محمد بن طلق الدعجاني، وناصر بن سلطان بن محيا، شكرهم وتقديرهم لقسم التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة الدوادمي وإدارة مدرسة ساجر الابتدائية لقاء تلبيتهم دعوتهم لفتح المجال لذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من أنشطة المربط في أي وقت، والتي كان الهدف منها المساهمة في خدمة أفراد المجتمع، وتأصيل هذا الموروث لدى النشء بالإضافة إلى تطبيق بعض الأساليب العلاجية التي تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الزيارة تكريم قسم التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة الدوادمي لملاك مربط ساجر للخيول العربية لقاء تلك المبادرة المميزة.

يُشار إلى أن مربط ساجر للخيول العربية أعلن أخيرًا عن مبادرته بفتح المجال لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب مدارس قطاع السر التابع لمحافظة الدوادمي، وعلى يد مدربين مختصين في هذا المجال ومن دون أي مقابل مادي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,088
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,214
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,764
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,524

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة