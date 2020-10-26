النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حائل تسجل 12 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

5 حالات وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 94

سجلت منطقة حائل اليوم 12 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها تسع حالات في مدينة حائل، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وشهدت المنطقة تسجيل 5 حالات تعافٍ جديدة في مدينة حائل. فيما لم يتم تسجيل حالات وفيات جديدة اليوم.

وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6710 حالة، تعافت منها 6335 حالة، وبقيت 281 حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات 94 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي بلغت 17 حالة تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حائل تسجل 12 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم
سبق

سجلت منطقة حائل اليوم 12 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها تسع حالات في مدينة حائل، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وشهدت المنطقة تسجيل 5 حالات تعافٍ جديدة في مدينة حائل. فيما لم يتم تسجيل حالات وفيات جديدة اليوم.

وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6710 حالة، تعافت منها 6335 حالة، وبقيت 281 حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات 94 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي بلغت 17 حالة تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
06:03 PM

حائل تسجل 12 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

5 حالات وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 94

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
380

سجلت منطقة حائل اليوم 12 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها تسع حالات في مدينة حائل، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وشهدت المنطقة تسجيل 5 حالات تعافٍ جديدة في مدينة حائل. فيما لم يتم تسجيل حالات وفيات جديدة اليوم.

وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6710 حالة، تعافت منها 6335 حالة، وبقيت 281 حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات 94 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي بلغت 17 حالة تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,263
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,689
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,717

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة