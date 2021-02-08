النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي": اعتماد مساعدات لمصلحة مشاريع في عدد من الدول الأعضاء

العثيمين أشاد بدور إدارة صندوق التضامن في الاستجابة لاحتياجات الدول بالمنظمة

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ مساعدات مالية جديدة لمصلحة مشاريع في عدد من الدول الأعضاء.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المنظمة، عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، لقطاعات الطوارئ، والجامعات، والمراكز والجمعيات، والمستشفيات، والمدارس في الدول الأعضاء.

وأشاد الأمين العام بالدور الذي تضطلع به إدارة صندوق التضامن الإسلامي في الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء وتقديم المساعدة في المجالات الإنسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية.

وأوضح العثيمين؛ أن الرؤية الأساسية لصندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في تقديم المساعدات المادية للمجتمعات المسلمة لدعمهم اجتماعياً وثقافياً، كما يقدم الصندوق مساعدات إنسانية عاجلة للدول الإسلامية وللمجتمعات المسلمة التي تتعرّض إلى كوارث وأزمات حسب إمكانات الصندوق.

كما يهيب الأمين العام بالدول الأعضاء؛ لتقديم المساعدات المادية من أجل الوفاء بمساعدة الدول الأعضاء الأكثر حاجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي": اعتماد مساعدات لمصلحة مشاريع في عدد من الدول الأعضاء
سبق

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ مساعدات مالية جديدة لمصلحة مشاريع في عدد من الدول الأعضاء.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المنظمة، عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، لقطاعات الطوارئ، والجامعات، والمراكز والجمعيات، والمستشفيات، والمدارس في الدول الأعضاء.

وأشاد الأمين العام بالدور الذي تضطلع به إدارة صندوق التضامن الإسلامي في الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء وتقديم المساعدة في المجالات الإنسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية.

وأوضح العثيمين؛ أن الرؤية الأساسية لصندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في تقديم المساعدات المادية للمجتمعات المسلمة لدعمهم اجتماعياً وثقافياً، كما يقدم الصندوق مساعدات إنسانية عاجلة للدول الإسلامية وللمجتمعات المسلمة التي تتعرّض إلى كوارث وأزمات حسب إمكانات الصندوق.

كما يهيب الأمين العام بالدول الأعضاء؛ لتقديم المساعدات المادية من أجل الوفاء بمساعدة الدول الأعضاء الأكثر حاجة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
11:55 AM

"التعاون الإسلامي": اعتماد مساعدات لمصلحة مشاريع في عدد من الدول الأعضاء

العثيمين أشاد بدور إدارة صندوق التضامن في الاستجابة لاحتياجات الدول بالمنظمة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
122

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ مساعدات مالية جديدة لمصلحة مشاريع في عدد من الدول الأعضاء.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المنظمة، عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، لقطاعات الطوارئ، والجامعات، والمراكز والجمعيات، والمستشفيات، والمدارس في الدول الأعضاء.

وأشاد الأمين العام بالدور الذي تضطلع به إدارة صندوق التضامن الإسلامي في الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء وتقديم المساعدة في المجالات الإنسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية.

وأوضح العثيمين؛ أن الرؤية الأساسية لصندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في تقديم المساعدات المادية للمجتمعات المسلمة لدعمهم اجتماعياً وثقافياً، كما يقدم الصندوق مساعدات إنسانية عاجلة للدول الإسلامية وللمجتمعات المسلمة التي تتعرّض إلى كوارث وأزمات حسب إمكانات الصندوق.

كما يهيب الأمين العام بالدول الأعضاء؛ لتقديم المساعدات المادية من أجل الوفاء بمساعدة الدول الأعضاء الأكثر حاجة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,923
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,391
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,532
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,308

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة