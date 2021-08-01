النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 197.33 مليون حالة

وصل عدد الوفيات إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 وفاة

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 197.33 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 197.33 مليون حالة
سبق

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 197.33 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
09:27 AM

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 197.33 مليون حالة

وصل عدد الوفيات إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 وفاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
158

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 197.33 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و370 ألفاً و878 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,316
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,219
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,083

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة