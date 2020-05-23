"أمانة مكة" تكثِّف الجولات الرقابية على الأنشطة التجارية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

"الزايدي": برنامج رقابي وفق مجالات الأنشطة من واقع إقبال المستهلكين عليها

كثفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة الجولات الرقابية على الأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وبيَّن المدير العام لشؤون البلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أنه تم إعداد برنامج رقابي وفق مجالات الأنشطة من واقع إقبال المستهلكين عليها، خاصة مراكز التسوُّق والتموينات الغذائية والمطاعم، مع مراعاة الجوانب الصحية والإجراءات الاحترازية في الأنشطة، من توفير التعقيم والنظافة للموقع، وضرورة وجود الشهادات الصحية للعاملين في المنشأة.

وأفاد الزايدي بأنه يتم خلال هذه الفترة تكثيف الجولات الرقابية من قِبل البلديات الفرعية، والبلديات المرتبطة، بمتابعة من الإدارة العامة لشؤون البلديات على تلك الحملات للتأكد من تقيُّد العاملين باشتراطات الصحة العامة، وكذلك سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ووجود الختم البيطري على الذبائح.. مؤكدًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية.

وأشار "الزايدي" إلى أن الحملة تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات، والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.



