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هكذا قضت "مدن" على ظاهرة غسيل السيارات العشوائي بشوارع مستشفى حراء بمكة

أسهمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في مكة المكرمة؛ في القضاء على ظاهرة ممارسة غسيل السيارات العشوائي في الشوارع المؤدية لمستشفى حراء العام بالعاصمة المقدسة؛ بعد أن خصصت مواقف خاصة للمركبات أكثر تنظيمًا؛ استخدمها مراجعو المستشفى مقابل وقوفهم فيها بشكل مجاني للساعة الأولى خلال مراجعتهم للمستشفى، بحيث يحسب بعد الساعة الأولى ريالين للساعة الواحدة.

وبهذا التنظيم؛ قضى تنظيم المواقف الجديد على ظاهرة الغسيل العشوائي للمركبات؛ التي كان يستغلها ممارسو الغسيل من العمالة المخالفة، في الشوارع المؤدية لمستشفى حراء العام بمكة المكرمة.

وأظهرت صورة التقطتها "سبق" من الشارع المؤدي لمستشفى حراء العام، خلوّه من سيارات المراجعين وعمال غسيل المركبات، فيما تم تخصيص جانب آخر من أرض فضاء مقابل المستشفى والاستفادة منها لركن سيارات الموظفين بالمستشفى ذاته.

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هكذا قضت "مدن" على ظاهرة غسيل السيارات العشوائي بشوارع مستشفى حراء بمكة
سبق

أسهمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في مكة المكرمة؛ في القضاء على ظاهرة ممارسة غسيل السيارات العشوائي في الشوارع المؤدية لمستشفى حراء العام بالعاصمة المقدسة؛ بعد أن خصصت مواقف خاصة للمركبات أكثر تنظيمًا؛ استخدمها مراجعو المستشفى مقابل وقوفهم فيها بشكل مجاني للساعة الأولى خلال مراجعتهم للمستشفى، بحيث يحسب بعد الساعة الأولى ريالين للساعة الواحدة.

وبهذا التنظيم؛ قضى تنظيم المواقف الجديد على ظاهرة الغسيل العشوائي للمركبات؛ التي كان يستغلها ممارسو الغسيل من العمالة المخالفة، في الشوارع المؤدية لمستشفى حراء العام بمكة المكرمة.

وأظهرت صورة التقطتها "سبق" من الشارع المؤدي لمستشفى حراء العام، خلوّه من سيارات المراجعين وعمال غسيل المركبات، فيما تم تخصيص جانب آخر من أرض فضاء مقابل المستشفى والاستفادة منها لركن سيارات الموظفين بالمستشفى ذاته.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
01:17 AM

هكذا قضت "مدن" على ظاهرة غسيل السيارات العشوائي بشوارع مستشفى حراء بمكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أسهمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في مكة المكرمة؛ في القضاء على ظاهرة ممارسة غسيل السيارات العشوائي في الشوارع المؤدية لمستشفى حراء العام بالعاصمة المقدسة؛ بعد أن خصصت مواقف خاصة للمركبات أكثر تنظيمًا؛ استخدمها مراجعو المستشفى مقابل وقوفهم فيها بشكل مجاني للساعة الأولى خلال مراجعتهم للمستشفى، بحيث يحسب بعد الساعة الأولى ريالين للساعة الواحدة.

وبهذا التنظيم؛ قضى تنظيم المواقف الجديد على ظاهرة الغسيل العشوائي للمركبات؛ التي كان يستغلها ممارسو الغسيل من العمالة المخالفة، في الشوارع المؤدية لمستشفى حراء العام بمكة المكرمة.

وأظهرت صورة التقطتها "سبق" من الشارع المؤدي لمستشفى حراء العام، خلوّه من سيارات المراجعين وعمال غسيل المركبات، فيما تم تخصيص جانب آخر من أرض فضاء مقابل المستشفى والاستفادة منها لركن سيارات الموظفين بالمستشفى ذاته.

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