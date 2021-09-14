أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546163 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535190 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8633 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2340 والحالات الحرجة 459 حالة.
"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546163 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535190 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8633 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2340 والحالات الحرجة 459 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546163 حالة.
"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546163 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535190 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8633 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2340 والحالات الحرجة 459 حالة.