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بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية تعاون مع "العربي الوطني"

لتقديم خدمات مالية ادخارية لمشتركي برنامج "زود"

أبرم بنك التنمية الاجتماعية، اليوم، في مقره بمدينة الرياض، اتفاقية تعاون مشتركة مع البنك العربي الوطني.

يأتي ذلك، لتقديم خدمات مالية ادخارية لمشتركي برنامج "زود" الادخاري، ولتوسيع الخيارات أمام المشتركين في اختيار البنك التجاري المناسب لهم، حيث تم اعتماد البنك العربي الوطني امتدادًا للاتفاقيات السابقة.

وقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، ومن البنك العربي الوطني، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي، عبيد عبدالله الرشيد.

وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل البنك العربي الوطني على دعم تطلعات بنك التنمية الاجتماعية، لتحقيق مستهدفات البرنامج الادخاري وتنمية مدخرات المشتركين، بما يتيحه من فرص ممكنة لتنمية المدخرات عبر منظومة حلوله المالية والاستثمارية.

ويعد برنامج "زود" الادخاري، باكورة البرامج الادخارية التي أطلقها بنك التنمية الاجتماعية، في عام 2018، تزامنًا مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر، ويهدف إلى تشجيع الأسر على الادخار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحرص بنك التنمية الاجتماعية، عبر البرنامج على رفع نسبة مدخرات الأسر من 6% إلى١٠٪ من إجمالي دخلها.

ويمثل البرنامج أحد مبادرات البنك، ضمن تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى دعم الركائز الأساسية للبنك المتمثلة في تعزيز الثقافة المالية، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تسهم في تعزيز الوعي المالي.

ويوفر برنامج "زود" العديد من المميزات، مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20%، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات.

وقد لاقى البرنامج إقبالاً لدى عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، بالإضافة إلى منتج "زود" الأجيال المخصص للفئة العمرية من ٦-١٨ عامًا، حيث تجاوز عدد مشتركي المنتجات الادخارية 90 ألف مشترك، فاق مجموع مدخراتهم 240 مليون ريال .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية تعاون مع "العربي الوطني"
سبق

أبرم بنك التنمية الاجتماعية، اليوم، في مقره بمدينة الرياض، اتفاقية تعاون مشتركة مع البنك العربي الوطني.

يأتي ذلك، لتقديم خدمات مالية ادخارية لمشتركي برنامج "زود" الادخاري، ولتوسيع الخيارات أمام المشتركين في اختيار البنك التجاري المناسب لهم، حيث تم اعتماد البنك العربي الوطني امتدادًا للاتفاقيات السابقة.

وقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، ومن البنك العربي الوطني، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي، عبيد عبدالله الرشيد.

وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل البنك العربي الوطني على دعم تطلعات بنك التنمية الاجتماعية، لتحقيق مستهدفات البرنامج الادخاري وتنمية مدخرات المشتركين، بما يتيحه من فرص ممكنة لتنمية المدخرات عبر منظومة حلوله المالية والاستثمارية.

ويعد برنامج "زود" الادخاري، باكورة البرامج الادخارية التي أطلقها بنك التنمية الاجتماعية، في عام 2018، تزامنًا مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر، ويهدف إلى تشجيع الأسر على الادخار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحرص بنك التنمية الاجتماعية، عبر البرنامج على رفع نسبة مدخرات الأسر من 6% إلى١٠٪ من إجمالي دخلها.

ويمثل البرنامج أحد مبادرات البنك، ضمن تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى دعم الركائز الأساسية للبنك المتمثلة في تعزيز الثقافة المالية، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تسهم في تعزيز الوعي المالي.

ويوفر برنامج "زود" العديد من المميزات، مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20%، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات.

وقد لاقى البرنامج إقبالاً لدى عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، بالإضافة إلى منتج "زود" الأجيال المخصص للفئة العمرية من ٦-١٨ عامًا، حيث تجاوز عدد مشتركي المنتجات الادخارية 90 ألف مشترك، فاق مجموع مدخراتهم 240 مليون ريال .

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
04:32 PM

بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية تعاون مع "العربي الوطني"

لتقديم خدمات مالية ادخارية لمشتركي برنامج "زود"

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أحمد البراهيم - الرياض
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أبرم بنك التنمية الاجتماعية، اليوم، في مقره بمدينة الرياض، اتفاقية تعاون مشتركة مع البنك العربي الوطني.

يأتي ذلك، لتقديم خدمات مالية ادخارية لمشتركي برنامج "زود" الادخاري، ولتوسيع الخيارات أمام المشتركين في اختيار البنك التجاري المناسب لهم، حيث تم اعتماد البنك العربي الوطني امتدادًا للاتفاقيات السابقة.

وقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، ومن البنك العربي الوطني، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي، عبيد عبدالله الرشيد.

وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل البنك العربي الوطني على دعم تطلعات بنك التنمية الاجتماعية، لتحقيق مستهدفات البرنامج الادخاري وتنمية مدخرات المشتركين، بما يتيحه من فرص ممكنة لتنمية المدخرات عبر منظومة حلوله المالية والاستثمارية.

ويعد برنامج "زود" الادخاري، باكورة البرامج الادخارية التي أطلقها بنك التنمية الاجتماعية، في عام 2018، تزامنًا مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر، ويهدف إلى تشجيع الأسر على الادخار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحرص بنك التنمية الاجتماعية، عبر البرنامج على رفع نسبة مدخرات الأسر من 6% إلى١٠٪ من إجمالي دخلها.

ويمثل البرنامج أحد مبادرات البنك، ضمن تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى دعم الركائز الأساسية للبنك المتمثلة في تعزيز الثقافة المالية، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تسهم في تعزيز الوعي المالي.

ويوفر برنامج "زود" العديد من المميزات، مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20%، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات.

وقد لاقى البرنامج إقبالاً لدى عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، بالإضافة إلى منتج "زود" الأجيال المخصص للفئة العمرية من ٦-١٨ عامًا، حيث تجاوز عدد مشتركي المنتجات الادخارية 90 ألف مشترك، فاق مجموع مدخراتهم 240 مليون ريال .

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