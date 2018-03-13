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2930 محاضرة لدعم التعليم عن بُعد لطلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

في ظل ما تشهده المملكة من إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

اتخذت عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عديدًا من الإجراءات التقنية لتسهيل حصول طلاب الجامعة على التعليم اللازم، في ظل ما تشهده المملكة من إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها تعليق حضور طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي.

وكشف مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش لـ"سبق"، أنهم نجحوا في بث وتسجيل 1605محاضرات تزامنية مسجلة و 1325 محاضرة غير مسجلة، بالإضافة إلى 990 محادثة صوتية.

وأضاف: بلغ عدد المشاركين خلال ثلاثة أيام 78450 مشاركًا ومشاركة، حيث تم استخدام أنظمة بث متطورة (زووم) ودمجها عبر نظام "بلاك بورد" لجميع أساتذة الكليات والمستشفيات والمعاهد، برخص بلغ عددها 2300 رخصة.

وأردف: وجهت الجامعة بعدم دمج الشعب عبر نظام "بلاك بورد" بما يكفل احتواء الطلبة من قِبل أعضاء هيئة التدريس وتمهيرهم على الاختبارات الإلكترونية، ودراسة إمكانية عقد مناقشات طلبة الدراسات العليا ضمن قاعة المؤتمرات التفاعلية والبث لذويهم بما يحقق الكفاءة التعليمية وفق الإجراءات والاحترازات الصحية المناسبة.

من جانب آخر، أوضحت الدكتورة منيرة المهاشير عميدة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد أن العمادة دربت أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق احتياجاتهم عن طريق توفير المقرر الإرشادي باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة، كما وفرت مكتبة إلكترونية متكاملة لفيديوهات إرشادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبصدد إطلاق موقع IAU eLearning لتوفير الدعم الفني على مدار 24 ساعة، وأن هذا الجهد التكاملي هو ثمرة جهود جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب الجامعة وكلياتها.

وتابعت: قامت العمادة بوضع الخطط اللازمة لضمان نجاح عملية التحول كخطة إدارة المخاطر وربطها بباركود ليتم تعميمه على أعضاء هيئة التدريس تحسبًا لأي خلل قد يعيق استمرار عملية التعلم عن بعد. وجارٍ قياس أثر هذه التجربة الاستثنائية، لتكون خيارًا مستقبليًا في حالات تعليق الدراسة.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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2930 محاضرة لدعم التعليم عن بُعد لطلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام
سبق

اتخذت عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عديدًا من الإجراءات التقنية لتسهيل حصول طلاب الجامعة على التعليم اللازم، في ظل ما تشهده المملكة من إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها تعليق حضور طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي.

وكشف مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش لـ"سبق"، أنهم نجحوا في بث وتسجيل 1605محاضرات تزامنية مسجلة و 1325 محاضرة غير مسجلة، بالإضافة إلى 990 محادثة صوتية.

وأضاف: بلغ عدد المشاركين خلال ثلاثة أيام 78450 مشاركًا ومشاركة، حيث تم استخدام أنظمة بث متطورة (زووم) ودمجها عبر نظام "بلاك بورد" لجميع أساتذة الكليات والمستشفيات والمعاهد، برخص بلغ عددها 2300 رخصة.

وأردف: وجهت الجامعة بعدم دمج الشعب عبر نظام "بلاك بورد" بما يكفل احتواء الطلبة من قِبل أعضاء هيئة التدريس وتمهيرهم على الاختبارات الإلكترونية، ودراسة إمكانية عقد مناقشات طلبة الدراسات العليا ضمن قاعة المؤتمرات التفاعلية والبث لذويهم بما يحقق الكفاءة التعليمية وفق الإجراءات والاحترازات الصحية المناسبة.

من جانب آخر، أوضحت الدكتورة منيرة المهاشير عميدة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد أن العمادة دربت أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق احتياجاتهم عن طريق توفير المقرر الإرشادي باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة، كما وفرت مكتبة إلكترونية متكاملة لفيديوهات إرشادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبصدد إطلاق موقع IAU eLearning لتوفير الدعم الفني على مدار 24 ساعة، وأن هذا الجهد التكاملي هو ثمرة جهود جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب الجامعة وكلياتها.

وتابعت: قامت العمادة بوضع الخطط اللازمة لضمان نجاح عملية التحول كخطة إدارة المخاطر وربطها بباركود ليتم تعميمه على أعضاء هيئة التدريس تحسبًا لأي خلل قد يعيق استمرار عملية التعلم عن بعد. وجارٍ قياس أثر هذه التجربة الاستثنائية، لتكون خيارًا مستقبليًا في حالات تعليق الدراسة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:21 PM

2930 محاضرة لدعم التعليم عن بُعد لطلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

في ظل ما تشهده المملكة من إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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اتخذت عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عديدًا من الإجراءات التقنية لتسهيل حصول طلاب الجامعة على التعليم اللازم، في ظل ما تشهده المملكة من إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها تعليق حضور طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي.

وكشف مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش لـ"سبق"، أنهم نجحوا في بث وتسجيل 1605محاضرات تزامنية مسجلة و 1325 محاضرة غير مسجلة، بالإضافة إلى 990 محادثة صوتية.

وأضاف: بلغ عدد المشاركين خلال ثلاثة أيام 78450 مشاركًا ومشاركة، حيث تم استخدام أنظمة بث متطورة (زووم) ودمجها عبر نظام "بلاك بورد" لجميع أساتذة الكليات والمستشفيات والمعاهد، برخص بلغ عددها 2300 رخصة.

وأردف: وجهت الجامعة بعدم دمج الشعب عبر نظام "بلاك بورد" بما يكفل احتواء الطلبة من قِبل أعضاء هيئة التدريس وتمهيرهم على الاختبارات الإلكترونية، ودراسة إمكانية عقد مناقشات طلبة الدراسات العليا ضمن قاعة المؤتمرات التفاعلية والبث لذويهم بما يحقق الكفاءة التعليمية وفق الإجراءات والاحترازات الصحية المناسبة.

من جانب آخر، أوضحت الدكتورة منيرة المهاشير عميدة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد أن العمادة دربت أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق احتياجاتهم عن طريق توفير المقرر الإرشادي باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة، كما وفرت مكتبة إلكترونية متكاملة لفيديوهات إرشادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبصدد إطلاق موقع IAU eLearning لتوفير الدعم الفني على مدار 24 ساعة، وأن هذا الجهد التكاملي هو ثمرة جهود جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب الجامعة وكلياتها.

وتابعت: قامت العمادة بوضع الخطط اللازمة لضمان نجاح عملية التحول كخطة إدارة المخاطر وربطها بباركود ليتم تعميمه على أعضاء هيئة التدريس تحسبًا لأي خلل قد يعيق استمرار عملية التعلم عن بعد. وجارٍ قياس أثر هذه التجربة الاستثنائية، لتكون خيارًا مستقبليًا في حالات تعليق الدراسة.

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