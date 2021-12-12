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"خوجة" لـ"سبق": جولة ولي العهد عكست طموحات خليجية كبيرة في زمن التحديات

أمين اتحاد المستشفيات: الزيارة عززت مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب

أكد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن جولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التي شملت زيارة خمس عواصم خليجية؛ عكست طموحات خليجية كبيرة في زمن التحديات وخصوصًا مع جائحة كورونا وتداعياتها، بجانب توثيق العلاقات في البيت الخليجي، والإعداد للقمة الخليجية التي ستُعقد في النصف الثاني من هذا الشهر في الرياض، بجانب زيادة وتيرة التنسيق وتوحيد الإجراءات الخليجية على أعلى المستويات.

وقال لـ"سبق": إن جولة ولي العهد القائد الملهم لدول الخليج جسّدت مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وعززت مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب، وضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لبلداننا وشعوبنا، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف قضايا المنطقة والأمة والعالم، وتوحيد الصف الخليجي قبيل القمة المرتقبة.

وأشار البروفيسور خوجة إلى أن هذه الجولة -ولله الحمد- أثمرت عن عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين السعودية ومختلف دول الخليج في مختلف المجالات، إذ بحثت الجولة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خدمةً لمصالح دول الخليج، وبما يحقق تطلعات وآمال شعوبها لمستقبل أكثر ازدهارًا.

وقال خوجة: إن جولة ولي العهد لدول الخليج بالتأكيد ستكون علامة وبصمة استثنائية في زمن التحديات، وخصوصًا أن أهم أبعادها ركّزت على إعادة تشكيل مفهوم الوحدة الخليجية وفق المعطيات المستقبلية، والتكامل الاقتصادي مقارنة بالتكامل السياسي، وتعزيز مفهوم الوحدة الخليجية، وحرص دول الخليج على وحدة الصف واللحمة الخليجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

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"خوجة" لـ"سبق": جولة ولي العهد عكست طموحات خليجية كبيرة في زمن التحديات
سبق

أكد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن جولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التي شملت زيارة خمس عواصم خليجية؛ عكست طموحات خليجية كبيرة في زمن التحديات وخصوصًا مع جائحة كورونا وتداعياتها، بجانب توثيق العلاقات في البيت الخليجي، والإعداد للقمة الخليجية التي ستُعقد في النصف الثاني من هذا الشهر في الرياض، بجانب زيادة وتيرة التنسيق وتوحيد الإجراءات الخليجية على أعلى المستويات.

وقال لـ"سبق": إن جولة ولي العهد القائد الملهم لدول الخليج جسّدت مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وعززت مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب، وضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لبلداننا وشعوبنا، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف قضايا المنطقة والأمة والعالم، وتوحيد الصف الخليجي قبيل القمة المرتقبة.

وأشار البروفيسور خوجة إلى أن هذه الجولة -ولله الحمد- أثمرت عن عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين السعودية ومختلف دول الخليج في مختلف المجالات، إذ بحثت الجولة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خدمةً لمصالح دول الخليج، وبما يحقق تطلعات وآمال شعوبها لمستقبل أكثر ازدهارًا.

وقال خوجة: إن جولة ولي العهد لدول الخليج بالتأكيد ستكون علامة وبصمة استثنائية في زمن التحديات، وخصوصًا أن أهم أبعادها ركّزت على إعادة تشكيل مفهوم الوحدة الخليجية وفق المعطيات المستقبلية، والتكامل الاقتصادي مقارنة بالتكامل السياسي، وتعزيز مفهوم الوحدة الخليجية، وحرص دول الخليج على وحدة الصف واللحمة الخليجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
10:21 AM

"خوجة" لـ"سبق": جولة ولي العهد عكست طموحات خليجية كبيرة في زمن التحديات

أمين اتحاد المستشفيات: الزيارة عززت مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن جولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التي شملت زيارة خمس عواصم خليجية؛ عكست طموحات خليجية كبيرة في زمن التحديات وخصوصًا مع جائحة كورونا وتداعياتها، بجانب توثيق العلاقات في البيت الخليجي، والإعداد للقمة الخليجية التي ستُعقد في النصف الثاني من هذا الشهر في الرياض، بجانب زيادة وتيرة التنسيق وتوحيد الإجراءات الخليجية على أعلى المستويات.

وقال لـ"سبق": إن جولة ولي العهد القائد الملهم لدول الخليج جسّدت مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وعززت مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب، وضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لبلداننا وشعوبنا، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف قضايا المنطقة والأمة والعالم، وتوحيد الصف الخليجي قبيل القمة المرتقبة.

وأشار البروفيسور خوجة إلى أن هذه الجولة -ولله الحمد- أثمرت عن عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين السعودية ومختلف دول الخليج في مختلف المجالات، إذ بحثت الجولة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خدمةً لمصالح دول الخليج، وبما يحقق تطلعات وآمال شعوبها لمستقبل أكثر ازدهارًا.

وقال خوجة: إن جولة ولي العهد لدول الخليج بالتأكيد ستكون علامة وبصمة استثنائية في زمن التحديات، وخصوصًا أن أهم أبعادها ركّزت على إعادة تشكيل مفهوم الوحدة الخليجية وفق المعطيات المستقبلية، والتكامل الاقتصادي مقارنة بالتكامل السياسي، وتعزيز مفهوم الوحدة الخليجية، وحرص دول الخليج على وحدة الصف واللحمة الخليجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

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