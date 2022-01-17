"الطيران" تكشف ملابسات رفع أسعار مواقف مطار جدة

بعد موجة انتقادات عبر مواقع التواصل للقرار "المفاجئ"

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان لها، ملابسات ارتفاع أسعار مواقف السيارات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من 3 ريالات إلى 10 ريالات.

وقال البيان: إشارة إلى رفع أسعار مواقف مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد "صالة 1"؛ فإن التسعيرة الجديدة لمواقف المطار تعتمد على دراسة الظروف لكل مطار من حيث عمر المطار والتكاليف الإنشائية والتشغيلية للمطار، وتكاليف المشغل للمواقف بالمطار، ومستوى الخدمات المقدمة به من تقنيات وما إلى ذلك.

وأضاف البيان: الأسعار الجديدة استندت إلى تفعيل دور التقنية وتقليل القوى البشرية، وبناء على ذلك فقد جرى تصميم وتنفيذ مواقف سيارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل متعددة الطوابق لتستوعب أكثر من ۸۰۰۰ موقف تقريبًا، وعليه عملت الهيئة العامة للطيران المدني على تنظيم أسعار المواقف.

وأردف: تم تحديد سعر خمسة ريالات للمواقف التي يتم سدادها عن طريق الأجهزة الذاتية "الإلكترونية" أو الأجهزة الذكية؛ بهدف تشجيع استخدام التقنية التي ستساهم في انسيابية حركة الدخول والخروج من المواقف، ومبلغ ۱۰ ریالات من خلال السداد عبر بوابات الخروج من المواقف، أما بالنسبة للمواقف طويلة الأجل؛ فتم تحديد سعر ريال واحد فقط للساعة الواحدة و15 ريالًا لليوم بالكامل.

وأشار البيان إلى وجود حزمة من الخدمات تقدم مقابل رسوم؛ ومنها خدمة مواقف صف السيارات Valet Parking وخدمة مواقف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، إضافة إلى خدمة نقل ترددي بين الموقف والصالة دون مقابل.

وكان نشطاء قد انتقدوا هيئة الطيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الرفع المفاجئ لتسعيرة وقوف السيارات، ووصفوه بأنه "غير منطقي".