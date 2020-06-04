أصيب 39 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في هجوم بسكين داخل مدرسة في جنوب الصين. وأفادت بلدية كانغو في منطقة غوانغشي الصينية أن الهجوم وقع عند الساعة 08:30 (الساعة 00,30 ت غ). وأشارت إلى أن 37 طالبًا أصيبوا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة، ونقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر.

الصين: 39 جريحًا في هجوم بسكين داخل مدرسة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-04 أصيب 39 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في هجوم بسكين داخل مدرسة في جنوب الصين.



وأفادت بلدية كانغو في منطقة غوانغشي الصينية أن الهجوم وقع عند الساعة 08:30 (الساعة 00,30 ت غ).



وأشارت إلى أن 37 طالبًا أصيبوا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة، ونقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 02:14 PM

الصين: 39 جريحًا في هجوم بسكين داخل مدرسة نُقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر





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أصيب 39 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في هجوم بسكين داخل مدرسة في جنوب الصين.



وأفادت بلدية كانغو في منطقة غوانغشي الصينية أن الهجوم وقع عند الساعة 08:30 (الساعة 00,30 ت غ).



وأشارت إلى أن 37 طالبًا أصيبوا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة، ونقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر.