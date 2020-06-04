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الصين: 39 جريحًا في هجوم بسكين داخل مدرسة

نُقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر

أصيب 39 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في هجوم بسكين داخل مدرسة في جنوب الصين.

وأفادت بلدية كانغو في منطقة غوانغشي الصينية أن الهجوم وقع عند الساعة 08:30 (الساعة 00,30 ت غ).

وأشارت إلى أن 37 طالبًا أصيبوا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة، ونقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر.

الصين

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الصين: 39 جريحًا في هجوم بسكين داخل مدرسة
سبق

أصيب 39 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في هجوم بسكين داخل مدرسة في جنوب الصين.

وأفادت بلدية كانغو في منطقة غوانغشي الصينية أن الهجوم وقع عند الساعة 08:30 (الساعة 00,30 ت غ).

وأشارت إلى أن 37 طالبًا أصيبوا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة، ونقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
02:14 PM

الصين: 39 جريحًا في هجوم بسكين داخل مدرسة

نُقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,425

أصيب 39 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في هجوم بسكين داخل مدرسة في جنوب الصين.

وأفادت بلدية كانغو في منطقة غوانغشي الصينية أن الهجوم وقع عند الساعة 08:30 (الساعة 00,30 ت غ).

وأشارت إلى أن 37 طالبًا أصيبوا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة، ونقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر.

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