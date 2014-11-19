النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشباب يعلن جاهزية للفيصلي .. شاموسكا: كل مباراة لنا هي نهائي مهم

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مساء اليوم الجمعة تحضيراته لمواجهة الفيصلي غداً ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين تحت إشراف المدرب فلافيو ترافيزان، ثم أجرى الفريق تمارين ترفيهية في منتصف الملعب بقيادة المدير الفني البرازيلي شاموسكا، ثم قام الفريق بعمل مناورة على ثلثي الملعب، شهدت تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، اطمأن من خلالها المدرب شاموسكا على جاهزية اللاعبين.

وشهدت التدريبات حضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان، وفور نهاية التدريبات توجهت بعثة الفريق صوب مدينة المجمعة التي تحتضن المواجهة.

يشار أن الشباب يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الاتحاد المتصدر بـ21 نقطة فيما يأتي الفيصلي في المرتبة الثامنة برصيد 14 نقطة.

من جانبه قال المدرب البرازيلي شاموسكا عن مواجهة الغد عبر مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر": من جديد كل مباراة نعتبرها "نهائي مهم"، حيث قضينا أسبوعاً مميزاً بتركيز عال وتحضيرات مميزة .


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشباب يعلن جاهزية للفيصلي .. شاموسكا: كل مباراة لنا هي نهائي مهم
سبق

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مساء اليوم الجمعة تحضيراته لمواجهة الفيصلي غداً ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين تحت إشراف المدرب فلافيو ترافيزان، ثم أجرى الفريق تمارين ترفيهية في منتصف الملعب بقيادة المدير الفني البرازيلي شاموسكا، ثم قام الفريق بعمل مناورة على ثلثي الملعب، شهدت تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، اطمأن من خلالها المدرب شاموسكا على جاهزية اللاعبين.

وشهدت التدريبات حضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان، وفور نهاية التدريبات توجهت بعثة الفريق صوب مدينة المجمعة التي تحتضن المواجهة.

يشار أن الشباب يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الاتحاد المتصدر بـ21 نقطة فيما يأتي الفيصلي في المرتبة الثامنة برصيد 14 نقطة.

من جانبه قال المدرب البرازيلي شاموسكا عن مواجهة الغد عبر مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر": من جديد كل مباراة نعتبرها "نهائي مهم"، حيث قضينا أسبوعاً مميزاً بتركيز عال وتحضيرات مميزة .


19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
08:40 PM

الشباب يعلن جاهزية للفيصلي .. شاموسكا: كل مباراة لنا هي نهائي مهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
362

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مساء اليوم الجمعة تحضيراته لمواجهة الفيصلي غداً ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين تحت إشراف المدرب فلافيو ترافيزان، ثم أجرى الفريق تمارين ترفيهية في منتصف الملعب بقيادة المدير الفني البرازيلي شاموسكا، ثم قام الفريق بعمل مناورة على ثلثي الملعب، شهدت تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، اطمأن من خلالها المدرب شاموسكا على جاهزية اللاعبين.

وشهدت التدريبات حضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان، وفور نهاية التدريبات توجهت بعثة الفريق صوب مدينة المجمعة التي تحتضن المواجهة.

يشار أن الشباب يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الاتحاد المتصدر بـ21 نقطة فيما يأتي الفيصلي في المرتبة الثامنة برصيد 14 نقطة.

من جانبه قال المدرب البرازيلي شاموسكا عن مواجهة الغد عبر مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر": من جديد كل مباراة نعتبرها "نهائي مهم"، حيث قضينا أسبوعاً مميزاً بتركيز عال وتحضيرات مميزة .


اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,649
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,227
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,248

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة