النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. الشؤون الإسلامية توفر 450 مصحفاً و220 م سجاد لجامع الراجحي بالسنغال

من أكبر الجوامع في داكار بمساحة 10 آلاف م2 ويتسع لـ 1500 مصلٍ

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، بتأمين (450) مصحفاً بمختلف الأحجام، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، كما تم توفير سجاد بطول 220 متر ذات جودة عالية لجامع الراجحي في العاصمة السنغالية دكار، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال يوسف جزار، والملحق الديني بالسفارة هزاع المطيري.

وقدّم إمام جامع الراجحي ومدير مؤسسة دار الاستقامة للتربية والتنمية بدكار الدكتور سيرين إلمان انجاي؛ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ على جهودهما بطباعة كتاب الله وتوزيعه بمختلف الإصدارات والروايات على المسلمين في شتى أرجاء المعمورة، وبترجمة معانيه إلى كثير من اللغات العالمية، وطباعة كتب السنة والسيرة النبوية، مؤكداً أن هذا الأمر ليس مستغرباً من المملكة التي قامت بإعلاء كلمة التوحيد، ورفعت رايته عاليةً، وعُرفت بنبل مقاصدها، وعلو همتها، وسمو أهدافها وحرصها على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

وعبّر الدكتور انجاي؛ عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على هذا الإهداء، مشيراً إلى أن جميع أبناء السنغال سعداء بها مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وأن لها أثراً كبيراً مع الروح الإيمانية خلال الشهر الفضيل، مؤكداً عمق التعاون بين البلدين الشقيقين السنغال والمملكة العربية السعودية، داعيا أن يحفظ الله المملكة، وأن يديم أمنها واستقرارها.

جدير بالذكر، أن جامع الراجحي يعد من أكبر الجوامع في العاصمة السنغالية "داكار" حيث تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع، ويتسع لـ (1500) مصلٍ تقريبا، ويشمل مبنى الجامع عدداً من المرافق منها مدارس ومستوصفات صحية، ومغسلة للأموات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. الشؤون الإسلامية توفر 450 مصحفاً و220 م سجاد لجامع الراجحي بالسنغال
سبق

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، بتأمين (450) مصحفاً بمختلف الأحجام، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، كما تم توفير سجاد بطول 220 متر ذات جودة عالية لجامع الراجحي في العاصمة السنغالية دكار، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال يوسف جزار، والملحق الديني بالسفارة هزاع المطيري.

وقدّم إمام جامع الراجحي ومدير مؤسسة دار الاستقامة للتربية والتنمية بدكار الدكتور سيرين إلمان انجاي؛ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ على جهودهما بطباعة كتاب الله وتوزيعه بمختلف الإصدارات والروايات على المسلمين في شتى أرجاء المعمورة، وبترجمة معانيه إلى كثير من اللغات العالمية، وطباعة كتب السنة والسيرة النبوية، مؤكداً أن هذا الأمر ليس مستغرباً من المملكة التي قامت بإعلاء كلمة التوحيد، ورفعت رايته عاليةً، وعُرفت بنبل مقاصدها، وعلو همتها، وسمو أهدافها وحرصها على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

وعبّر الدكتور انجاي؛ عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على هذا الإهداء، مشيراً إلى أن جميع أبناء السنغال سعداء بها مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وأن لها أثراً كبيراً مع الروح الإيمانية خلال الشهر الفضيل، مؤكداً عمق التعاون بين البلدين الشقيقين السنغال والمملكة العربية السعودية، داعيا أن يحفظ الله المملكة، وأن يديم أمنها واستقرارها.

جدير بالذكر، أن جامع الراجحي يعد من أكبر الجوامع في العاصمة السنغالية "داكار" حيث تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع، ويتسع لـ (1500) مصلٍ تقريبا، ويشمل مبنى الجامع عدداً من المرافق منها مدارس ومستوصفات صحية، ومغسلة للأموات.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
10:35 AM

بالصور.. الشؤون الإسلامية توفر 450 مصحفاً و220 م سجاد لجامع الراجحي بالسنغال

من أكبر الجوامع في داكار بمساحة 10 آلاف م2 ويتسع لـ 1500 مصلٍ

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
252

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، بتأمين (450) مصحفاً بمختلف الأحجام، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، كما تم توفير سجاد بطول 220 متر ذات جودة عالية لجامع الراجحي في العاصمة السنغالية دكار، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال يوسف جزار، والملحق الديني بالسفارة هزاع المطيري.

وقدّم إمام جامع الراجحي ومدير مؤسسة دار الاستقامة للتربية والتنمية بدكار الدكتور سيرين إلمان انجاي؛ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ على جهودهما بطباعة كتاب الله وتوزيعه بمختلف الإصدارات والروايات على المسلمين في شتى أرجاء المعمورة، وبترجمة معانيه إلى كثير من اللغات العالمية، وطباعة كتب السنة والسيرة النبوية، مؤكداً أن هذا الأمر ليس مستغرباً من المملكة التي قامت بإعلاء كلمة التوحيد، ورفعت رايته عاليةً، وعُرفت بنبل مقاصدها، وعلو همتها، وسمو أهدافها وحرصها على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

وعبّر الدكتور انجاي؛ عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على هذا الإهداء، مشيراً إلى أن جميع أبناء السنغال سعداء بها مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وأن لها أثراً كبيراً مع الروح الإيمانية خلال الشهر الفضيل، مؤكداً عمق التعاون بين البلدين الشقيقين السنغال والمملكة العربية السعودية، داعيا أن يحفظ الله المملكة، وأن يديم أمنها واستقرارها.

جدير بالذكر، أن جامع الراجحي يعد من أكبر الجوامع في العاصمة السنغالية "داكار" حيث تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع، ويتسع لـ (1500) مصلٍ تقريبا، ويشمل مبنى الجامع عدداً من المرافق منها مدارس ومستوصفات صحية، ومغسلة للأموات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,901
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,074
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,198

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة