الأمطار تواعد الباحة.. و"الوطني للأرصاد" ينبّه

الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح وتستمر لـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد، قلوة والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.