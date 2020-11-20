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بإشراف "العريفي".. إدارة لتطوير كرة القدم النسائية باعتماد الاتحاد السعودي

تتولى وضع استراتيجية وخطة عمل مفصلة وتسعى إلى زيادة نسبة الممارسة

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ، إنشاء إدارة لتطوير كرة القدم النسائية تحت إشراف عضو مجلس الإدارة أضواء العريفي.

وتتولى الإدارة وضع استراتيجية وخطة عمل مفصلة لتطوير رياضة كرة القدم النسائية؛ سعيًا لزيادة نسبة الممارسة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما ستتولى الإدارة تعزيز ودعم ثقافة كرة القدم النسائية وتوعية المجتمع بأهمية هذه الرياضة؛ إلى جانب المشاركة في المنافسات القارية والدولية.

من جانبها قالت "العريفي": إن رياضة كرة القدم النسائية في السعودية شهدت بداية فعلية خلال العامين الأخيرين؛ مما ساهم في موافقة المجلس على تأسيس الإدارة، مبينة أن التواجد الإداري للمرأة سيساعد على سرعة تطور كرة القدم النسائية ومواكبة المرحلة الحالية التي تشهدها الرياضة النسائية من دعم واهتمام كبيرين من وزارة الرياضة.

هذا وقد تم تدشين حساب لإدارة تطوير كرة القدم النسائية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتقديم كافة المعلومات المتعلقة بكرة القدم النسائية في المملكة (SAFF_WFD@).

إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم كرة القدم النسائية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بإشراف "العريفي".. إدارة لتطوير كرة القدم النسائية باعتماد الاتحاد السعودي
سبق

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ، إنشاء إدارة لتطوير كرة القدم النسائية تحت إشراف عضو مجلس الإدارة أضواء العريفي.

وتتولى الإدارة وضع استراتيجية وخطة عمل مفصلة لتطوير رياضة كرة القدم النسائية؛ سعيًا لزيادة نسبة الممارسة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما ستتولى الإدارة تعزيز ودعم ثقافة كرة القدم النسائية وتوعية المجتمع بأهمية هذه الرياضة؛ إلى جانب المشاركة في المنافسات القارية والدولية.

من جانبها قالت "العريفي": إن رياضة كرة القدم النسائية في السعودية شهدت بداية فعلية خلال العامين الأخيرين؛ مما ساهم في موافقة المجلس على تأسيس الإدارة، مبينة أن التواجد الإداري للمرأة سيساعد على سرعة تطور كرة القدم النسائية ومواكبة المرحلة الحالية التي تشهدها الرياضة النسائية من دعم واهتمام كبيرين من وزارة الرياضة.

هذا وقد تم تدشين حساب لإدارة تطوير كرة القدم النسائية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتقديم كافة المعلومات المتعلقة بكرة القدم النسائية في المملكة (SAFF_WFD@).

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
05:06 PM

بإشراف "العريفي".. إدارة لتطوير كرة القدم النسائية باعتماد الاتحاد السعودي

تتولى وضع استراتيجية وخطة عمل مفصلة وتسعى إلى زيادة نسبة الممارسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ، إنشاء إدارة لتطوير كرة القدم النسائية تحت إشراف عضو مجلس الإدارة أضواء العريفي.

وتتولى الإدارة وضع استراتيجية وخطة عمل مفصلة لتطوير رياضة كرة القدم النسائية؛ سعيًا لزيادة نسبة الممارسة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما ستتولى الإدارة تعزيز ودعم ثقافة كرة القدم النسائية وتوعية المجتمع بأهمية هذه الرياضة؛ إلى جانب المشاركة في المنافسات القارية والدولية.

من جانبها قالت "العريفي": إن رياضة كرة القدم النسائية في السعودية شهدت بداية فعلية خلال العامين الأخيرين؛ مما ساهم في موافقة المجلس على تأسيس الإدارة، مبينة أن التواجد الإداري للمرأة سيساعد على سرعة تطور كرة القدم النسائية ومواكبة المرحلة الحالية التي تشهدها الرياضة النسائية من دعم واهتمام كبيرين من وزارة الرياضة.

هذا وقد تم تدشين حساب لإدارة تطوير كرة القدم النسائية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتقديم كافة المعلومات المتعلقة بكرة القدم النسائية في المملكة (SAFF_WFD@).

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