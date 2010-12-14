"صعوبات التعلم" و"صحة الرياض" يشاركون بفعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

"آل عثمان": نسعى لتطوير قدراتهم للحصول على مكانة مهنية متقدمة لخدمة البلاد

شاركت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض ممثلة بإدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة وإدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض وذلك في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور الدكتور علي بن سليمان الجمعة مساعد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان أن أهم أهداف الجمعية هي توفير التعليم والتعلم والتدريب والتطوير للفئات المستهدفة؛ لتكون عناصر فاعلة ومؤثرة في خدمة المجتمع، من خلال عدد من المجالات المختصة التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، وفق خطة زمنية وعملية سنلمس نتائجها- بإذن الله تعالى- في الوقت القريب.

وأكد "آل عثمان" أن الجمعية تسعى لتطوير خبرات وقدرات ذوي الإعاقة التي تساعدهم على التقدم والحصول على مكانة مهنية متقدمة لخدمة البلاد، وتجد من بعض ذوي الإعاقة لديهم تأثير قوي وفعال على سلوك الآخرين لتميزهم في نواحي مختلفة، ودعمكم وعطائكم سيساعد _ بمشيئة الله تعالى على الاستمرار والعطاء والاستدامة وتطوير خدمات جمعيتكم التي نعمل من خلالها بروح الفريق الفعال برعاية واهتمام؛ لنحقق تطلعاتكم وكسب رضى ذوي الإعاقة والأجر العظيم في الآخرة .