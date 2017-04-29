أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع. وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-29 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 10:46 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية وتستمر حتى السابعة مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.