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رُمي بالحجارة وشُتم .. موظف بكهرباء العارضة يروي تعرضه للاعتداء لمنعه من فصل التيار

مواطن اعترضه في تنفيذ قرار الشركة بعد تجاوز مديونيته الـ٦٠ ألف ريال

روى فني بشركة الكهرباء السعودية لـ"سبق" تفاصيل الحادثة التي تعرض لها أخيرًا وتم الاعتداء عليه من قِبل مواطن بمحافظة العارضة بمنطقة جازان لمنعه من قطع التيار بعد تراكم الفاتورة لأكثر من ٦٠ ألف ريال وعلى الرغم من إنذاره سابقًا.

وفي التفاصيل، أوضح الفني يحيى الجابري لـ"سبق": ذهبنا لفصل التيار الكهربائي عن المشترك بعد إنذاره أكثر من مرة ووصول المديونية لديه لما يقارب ٦٠ ألف ريال وقام باعتراض طريقنا وقام برمي الحجارة على العمالة وعلينا وتدخل بعض الموجودين وأثنوه عن الاستمرار بذلك.

وقال "الجابري" راويًا ما تعرض له الفريق: قام بعدها بكيل السب والشتم واللعن لنا ولوالدينا وكان يريد المشاجرة ومصر عليها لولا تدخل بعض الموجودين والإمساك به قبل أن يرمي الحجارة على سيارة الشركة وانسحابنا من الموقع والذهاب مباشرة لشرطة العارضة لتقديم بلاغ رسمي بالحادثة ومازلنا ننتظر اتخاذ إجراء نظامي وحسم القضية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن شرطة محافظة العارضة تلقت مخاطبة رسمية من الشركة السعودية للكهرباء بالعارضة تبين فيها ما حدث مع فريق العمل وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.


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رُمي بالحجارة وشُتم .. موظف بكهرباء العارضة يروي تعرضه للاعتداء لمنعه من فصل التيار
سبق

روى فني بشركة الكهرباء السعودية لـ"سبق" تفاصيل الحادثة التي تعرض لها أخيرًا وتم الاعتداء عليه من قِبل مواطن بمحافظة العارضة بمنطقة جازان لمنعه من قطع التيار بعد تراكم الفاتورة لأكثر من ٦٠ ألف ريال وعلى الرغم من إنذاره سابقًا.

وفي التفاصيل، أوضح الفني يحيى الجابري لـ"سبق": ذهبنا لفصل التيار الكهربائي عن المشترك بعد إنذاره أكثر من مرة ووصول المديونية لديه لما يقارب ٦٠ ألف ريال وقام باعتراض طريقنا وقام برمي الحجارة على العمالة وعلينا وتدخل بعض الموجودين وأثنوه عن الاستمرار بذلك.

وقال "الجابري" راويًا ما تعرض له الفريق: قام بعدها بكيل السب والشتم واللعن لنا ولوالدينا وكان يريد المشاجرة ومصر عليها لولا تدخل بعض الموجودين والإمساك به قبل أن يرمي الحجارة على سيارة الشركة وانسحابنا من الموقع والذهاب مباشرة لشرطة العارضة لتقديم بلاغ رسمي بالحادثة ومازلنا ننتظر اتخاذ إجراء نظامي وحسم القضية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن شرطة محافظة العارضة تلقت مخاطبة رسمية من الشركة السعودية للكهرباء بالعارضة تبين فيها ما حدث مع فريق العمل وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.


27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:39 AM

رُمي بالحجارة وشُتم .. موظف بكهرباء العارضة يروي تعرضه للاعتداء لمنعه من فصل التيار

مواطن اعترضه في تنفيذ قرار الشركة بعد تجاوز مديونيته الـ٦٠ ألف ريال

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محمد المواسي - جازان
19
3,946

روى فني بشركة الكهرباء السعودية لـ"سبق" تفاصيل الحادثة التي تعرض لها أخيرًا وتم الاعتداء عليه من قِبل مواطن بمحافظة العارضة بمنطقة جازان لمنعه من قطع التيار بعد تراكم الفاتورة لأكثر من ٦٠ ألف ريال وعلى الرغم من إنذاره سابقًا.

وفي التفاصيل، أوضح الفني يحيى الجابري لـ"سبق": ذهبنا لفصل التيار الكهربائي عن المشترك بعد إنذاره أكثر من مرة ووصول المديونية لديه لما يقارب ٦٠ ألف ريال وقام باعتراض طريقنا وقام برمي الحجارة على العمالة وعلينا وتدخل بعض الموجودين وأثنوه عن الاستمرار بذلك.

وقال "الجابري" راويًا ما تعرض له الفريق: قام بعدها بكيل السب والشتم واللعن لنا ولوالدينا وكان يريد المشاجرة ومصر عليها لولا تدخل بعض الموجودين والإمساك به قبل أن يرمي الحجارة على سيارة الشركة وانسحابنا من الموقع والذهاب مباشرة لشرطة العارضة لتقديم بلاغ رسمي بالحادثة ومازلنا ننتظر اتخاذ إجراء نظامي وحسم القضية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن شرطة محافظة العارضة تلقت مخاطبة رسمية من الشركة السعودية للكهرباء بالعارضة تبين فيها ما حدث مع فريق العمل وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.


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