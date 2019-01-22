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كورونا.. 166539 إصابة جديدة في البرازيل و1533 بمصر و63 بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 166539 إصابة و358 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات حتى الآن 23 مليونًا و751782 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 622563.

مصر
سجلت مصر 1533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 29 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 406926 من ضمنهم 341059 حالة تم شفاؤها، و22289 حالة وفاة.

الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم أمس 105547 إصابة مؤكدة.

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كورونا.. 166539 إصابة جديدة في البرازيل و1533 بمصر و63 بالصين
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 166539 إصابة و358 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات حتى الآن 23 مليونًا و751782 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 622563.

مصر
سجلت مصر 1533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 29 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 406926 من ضمنهم 341059 حالة تم شفاؤها، و22289 حالة وفاة.

الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم أمس 105547 إصابة مؤكدة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
10:33 AM

كورونا.. 166539 إصابة جديدة في البرازيل و1533 بمصر و63 بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 166539 إصابة و358 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات حتى الآن 23 مليونًا و751782 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 622563.

مصر
سجلت مصر 1533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 29 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 406926 من ضمنهم 341059 حالة تم شفاؤها، و22289 حالة وفاة.

الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم أمس 105547 إصابة مؤكدة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,791
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,620
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38 مليار ..

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14,871
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2.5 مليار ..

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