النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مكافحة الفساد": إيقاف 136 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ "الدفاع والداخلية والصحة والعدل"

قالت: خلال شوال لتورُّطهم في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إنها باشرت خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۹۱٤) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٥٦۲) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۱۳٦) مواطناً ومقيماً؛ منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتورُّطهم في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأوضحت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

وقالت: لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أيّ شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

* الهاتف المجاني: 980

* البريد الإلكتروني:

980@Nazaha.gov.sa

* الفاكس: 0114420057

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مكافحة الفساد": إيقاف 136 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ "الدفاع والداخلية والصحة والعدل"
سبق

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إنها باشرت خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۹۱٤) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٥٦۲) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۱۳٦) مواطناً ومقيماً؛ منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتورُّطهم في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأوضحت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

وقالت: لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أيّ شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

* الهاتف المجاني: 980

* البريد الإلكتروني:

980@Nazaha.gov.sa

* الفاكس: 0114420057

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
09:39 AM

"مكافحة الفساد": إيقاف 136 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ "الدفاع والداخلية والصحة والعدل"

قالت: خلال شوال لتورُّطهم في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
21,261

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إنها باشرت خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۹۱٤) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٥٦۲) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۱۳٦) مواطناً ومقيماً؛ منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتورُّطهم في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأوضحت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

وقالت: لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أيّ شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

* الهاتف المجاني: 980

* البريد الإلكتروني:

980@Nazaha.gov.sa

* الفاكس: 0114420057

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,132
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة