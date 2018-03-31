النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجمعية العمومية لنادي النصر تعقد اجتماعها لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

غداً الخميس عند الرابعة عصراً ولمدة 60 دقيقة

يعقد غداً الخميس اجتماع الجمعية العمومية لنادي النصر لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلفاً للمجلس المنحل، وذلك بشكل إلكتروني حسب ما أعلن المركز الإعلامي للنادي عبر حسابه على "تويتر".

وكشف النادي أن إجراءات إثبات الحضور للأعضاء ستبدأ عند الساعة الرابعة عصراً وتستمر لمدة ساعة كاملة، في حين يبدأ اجتماع الجمعية العمومية عند الساعة الخامسة وعشر دقائق عصراً.

القائمة المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة تتألف من :

1- مسلي بن مهدي آل معمر

2 - المهندس: عبدالله عبدالرحمن العمراني

3- تركي بن فهد المشيقح

4- فيصل بن محمد أبو ساق

5- عبدالعزيز عبدالله العمران

6- محمد عبدالعزيز الشتوي

7- منصور بن سعد بن زومة

8- معتز مزروع المزروع .

وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 20 /8 /1442هـ وذلك لمدة يوم واحد عبر البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات CAVESC@MOS.GOV.SA

وكانت لجنة الانتخابات قد استبعدت قائمة المرشح غانم المطيري لعدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية وفقاً للمادة 8/20 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

يشار إلى أن وزارة الرياضة قررت يوم الأحد الماضي إسقاط عضوية صفوان السويكت رئيس نادي النصر وحل مجلس الإدارة بعد عدة مخالفات قام بها، وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الجمعية العمومية لنادي النصر تعقد اجتماعها لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
سبق

يعقد غداً الخميس اجتماع الجمعية العمومية لنادي النصر لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلفاً للمجلس المنحل، وذلك بشكل إلكتروني حسب ما أعلن المركز الإعلامي للنادي عبر حسابه على "تويتر".

وكشف النادي أن إجراءات إثبات الحضور للأعضاء ستبدأ عند الساعة الرابعة عصراً وتستمر لمدة ساعة كاملة، في حين يبدأ اجتماع الجمعية العمومية عند الساعة الخامسة وعشر دقائق عصراً.

القائمة المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة تتألف من :

1- مسلي بن مهدي آل معمر

2 - المهندس: عبدالله عبدالرحمن العمراني

3- تركي بن فهد المشيقح

4- فيصل بن محمد أبو ساق

5- عبدالعزيز عبدالله العمران

6- محمد عبدالعزيز الشتوي

7- منصور بن سعد بن زومة

8- معتز مزروع المزروع .

وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 20 /8 /1442هـ وذلك لمدة يوم واحد عبر البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات CAVESC@MOS.GOV.SA

وكانت لجنة الانتخابات قد استبعدت قائمة المرشح غانم المطيري لعدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية وفقاً للمادة 8/20 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

يشار إلى أن وزارة الرياضة قررت يوم الأحد الماضي إسقاط عضوية صفوان السويكت رئيس نادي النصر وحل مجلس الإدارة بعد عدة مخالفات قام بها، وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد.


31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
10:15 PM

الجمعية العمومية لنادي النصر تعقد اجتماعها لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

غداً الخميس عند الرابعة عصراً ولمدة 60 دقيقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,289

يعقد غداً الخميس اجتماع الجمعية العمومية لنادي النصر لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلفاً للمجلس المنحل، وذلك بشكل إلكتروني حسب ما أعلن المركز الإعلامي للنادي عبر حسابه على "تويتر".

وكشف النادي أن إجراءات إثبات الحضور للأعضاء ستبدأ عند الساعة الرابعة عصراً وتستمر لمدة ساعة كاملة، في حين يبدأ اجتماع الجمعية العمومية عند الساعة الخامسة وعشر دقائق عصراً.

القائمة المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة تتألف من :

1- مسلي بن مهدي آل معمر

2 - المهندس: عبدالله عبدالرحمن العمراني

3- تركي بن فهد المشيقح

4- فيصل بن محمد أبو ساق

5- عبدالعزيز عبدالله العمران

6- محمد عبدالعزيز الشتوي

7- منصور بن سعد بن زومة

8- معتز مزروع المزروع .

وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 20 /8 /1442هـ وذلك لمدة يوم واحد عبر البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات CAVESC@MOS.GOV.SA

وكانت لجنة الانتخابات قد استبعدت قائمة المرشح غانم المطيري لعدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية وفقاً للمادة 8/20 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

يشار إلى أن وزارة الرياضة قررت يوم الأحد الماضي إسقاط عضوية صفوان السويكت رئيس نادي النصر وحل مجلس الإدارة بعد عدة مخالفات قام بها، وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,723
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,730
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,002

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة