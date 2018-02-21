250 قتيلاً بالغوطة الشرقية في 48 ساعة.. وقوات الأسد تقصف المستشفيات

المرصد السوري: أكبر عدد قتلى يسقط في يومَيْن منذ هجوم الكيماوي في 2013

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إن 250 شخصًا لقوا حتفهم في قصف على منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق في 48 ساعة منذ ليل الأحد.

وفي التفاصيل، أوضح المرصد السوري أن هذا أكبر عدد من القتلى يسقط في يومين منذ هجوم كيماوي في 2013 على المنطقة المحاصرة، أودى بحياة المئات. مشيرًا إلى أن 106 أشخاص قُتلوا في القصف أمس الثلاثاء.

وواصلت قوات النظام السوري قصفها الكثيف على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق؛ ما تسبب بمقتل 106 مدنيين على الأقل الثلاثاء في حصيلة دموية جديدة، في حين نددت الأمم المتحدة بتعرض ستة مستشفيات للقصف في المنطقة في غضون 48 ساعة، وفقًا للوكالة الفرنسية.

وكانت قوات موالية للنظام السوري قد تعرضت لقصف تركي بعد دخولها الثلاثاء إلى منطقة عفرين تلبية لنداء وحدات حماية الشعب الكردية التي تتصدى منذ شهر لهجوم تشنه أنقرة مع فصائل سورية معارضة. وتقصف قوات النظام منذ ليل الأحد بالطائرات والمدفعية والصواريخ مدن وبلدات الغوطة الشرقية التي تحاصرها بشكل محكم منذ العام 2013، بالتزامن مع استقدامها تعزيزات عسكرية تنذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق.

وتسبب التصعيد منذ الأحد في مقتل 250 مدنيًّا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصعيد اعتبرت الأمم المتحدة أنه "يخرج الوضع الإنساني عن السيطرة.

وجددت قوات النظام الثلاثاء غاراتها على المنطقة موقعة 106 قتلى مدنيين، بينهم 15 طفلاً على الأقل، وفق حصيلة للمرصد.

ولم تَسْلم مستشفيات المنطقة من القصف الذي طال - وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء - ستة مستشفيات منذ يوم الاثنين. وقد خرج ثلاثة منها عن الخدمة، فيما بقي مستشفيان يعملان جزئيًّا.

وخرج مستشفى رئيسي في مدينة عربين عن الخدمة الثلاثاء بعد تعرضه للقصف مرتين. فيما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "طائرات روسية قصفت المشفى بصواريخ ارتجاجية". موضحًا أنها "المرة الأولى التي تنفذ فيها روسيا غارات على الغوطة الشرقية منذ ثلاثة أشهر".

ويأتي هذا القصف - بحسب المرصد - على الرغم من أن الغوطة الشرقية إحدى مناطق خفض التوتر التي تم التوصل إليها في أيار/ مايو برعاية موسكو وطهران وأنقرة.