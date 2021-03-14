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في كمين مسلح.. مقتل 19 عنصرًا من قوات الأمن النيجيرية بشمال شرق البلاد

من قوة المهام المشتركة المدنية

قُتل 15 جنديًّا نيجيريًّا وأربعة مدنيين من قوة المهام المشتركة المدنية أمس في كمين نصبه مسلحون لموكب عسكري نيجيري في محافظة بورنو شمال شرق البلاد.

وأوضحت مصادر عسكرية نيجيرية أن الموكب تعرض لهجوم عنيف من مقاتلي تنظيم داعش في غرب أفريقيا الإرهابي، قرب غودومبالي في منطقة بحيرة تشاد.

يذكر أن الجيش النيجيري قد قضى أمس الأول على 25 مسلحًا من عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية بمحافظة بورنو.

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في كمين مسلح.. مقتل 19 عنصرًا من قوات الأمن النيجيرية بشمال شرق البلاد
سبق

قُتل 15 جنديًّا نيجيريًّا وأربعة مدنيين من قوة المهام المشتركة المدنية أمس في كمين نصبه مسلحون لموكب عسكري نيجيري في محافظة بورنو شمال شرق البلاد.

وأوضحت مصادر عسكرية نيجيرية أن الموكب تعرض لهجوم عنيف من مقاتلي تنظيم داعش في غرب أفريقيا الإرهابي، قرب غودومبالي في منطقة بحيرة تشاد.

يذكر أن الجيش النيجيري قد قضى أمس الأول على 25 مسلحًا من عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية بمحافظة بورنو.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
08:34 AM

في كمين مسلح.. مقتل 19 عنصرًا من قوات الأمن النيجيرية بشمال شرق البلاد

من قوة المهام المشتركة المدنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتل 15 جنديًّا نيجيريًّا وأربعة مدنيين من قوة المهام المشتركة المدنية أمس في كمين نصبه مسلحون لموكب عسكري نيجيري في محافظة بورنو شمال شرق البلاد.

وأوضحت مصادر عسكرية نيجيرية أن الموكب تعرض لهجوم عنيف من مقاتلي تنظيم داعش في غرب أفريقيا الإرهابي، قرب غودومبالي في منطقة بحيرة تشاد.

يذكر أن الجيش النيجيري قد قضى أمس الأول على 25 مسلحًا من عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية بمحافظة بورنو.

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