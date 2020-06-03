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إيران.. 70 حالة وفاة و3134 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. والإجمالي 160 ألفاً و696 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس كورونا، و3134 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب البيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى 8012 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد المصابين 160 ألفاً و696 مصاباً.

ووفق "روسيا اليوم" قالت وزارة الصحة: إن 2557 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، مضيفة أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 125206 أشخاص.

وأشارت الوزارة إلى السلطات الطبية أجرت منذ بداية تفشي الفيروس 997009 اختبارات تشخيص كورونا في مختلف أنحاء البلاد.

ودعت المواطنين إلى التقيد بالتباعد الاجتماعي والجسدي بشكل أكثر جدية.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران.. 70 حالة وفاة و3134 إصابة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس كورونا، و3134 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب البيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى 8012 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد المصابين 160 ألفاً و696 مصاباً.

ووفق "روسيا اليوم" قالت وزارة الصحة: إن 2557 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، مضيفة أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 125206 أشخاص.

وأشارت الوزارة إلى السلطات الطبية أجرت منذ بداية تفشي الفيروس 997009 اختبارات تشخيص كورونا في مختلف أنحاء البلاد.

ودعت المواطنين إلى التقيد بالتباعد الاجتماعي والجسدي بشكل أكثر جدية.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
02:24 PM

إيران.. 70 حالة وفاة و3134 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. والإجمالي 160 ألفاً و696 مصاباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس كورونا، و3134 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب البيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى 8012 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد المصابين 160 ألفاً و696 مصاباً.

ووفق "روسيا اليوم" قالت وزارة الصحة: إن 2557 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، مضيفة أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 125206 أشخاص.

وأشارت الوزارة إلى السلطات الطبية أجرت منذ بداية تفشي الفيروس 997009 اختبارات تشخيص كورونا في مختلف أنحاء البلاد.

ودعت المواطنين إلى التقيد بالتباعد الاجتماعي والجسدي بشكل أكثر جدية.

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