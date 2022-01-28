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تحذير يشمل العاصمة .. العاصفة الترابية تدهم الرياض

بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم

أصدرت "#الأرصاد" تحذيراً من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة #الرياض.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل: #الخرج و#الرياض و#المزاحمية و#الأفلاج والأجزاء المجاورة.

بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير يشمل العاصمة .. العاصفة الترابية تدهم الرياض
سبق

أصدرت "#الأرصاد" تحذيراً من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة #الرياض.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل: #الخرج و#الرياض و#المزاحمية و#الأفلاج والأجزاء المجاورة.

بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
12:06 PM

تحذير يشمل العاصمة .. العاصفة الترابية تدهم الرياض

بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
7,462

أصدرت "#الأرصاد" تحذيراً من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة #الرياض.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل: #الخرج و#الرياض و#المزاحمية و#الأفلاج والأجزاء المجاورة.

بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,952
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,629
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,668
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,658

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