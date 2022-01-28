تحذير يشمل العاصمة .. العاصفة الترابية تدهم الرياض

أصدرت "#الأرصاد" تحذيراً من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة #الرياض.
وقالت الهيئة: الحالة تشمل: #الخرج و#الرياض و#المزاحمية و#الأفلاج والأجزاء المجاورة.
بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم.
أصدرت "#الأرصاد" تحذيراً من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة #الرياض.
وقالت الهيئة: الحالة تشمل: #الخرج و#الرياض و#المزاحمية و#الأفلاج والأجزاء المجاورة.
بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم.
أصدرت "#الأرصاد" تحذيراً من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة #الرياض.
وقالت الهيئة: الحالة تشمل: #الخرج و#الرياض و#المزاحمية و#الأفلاج والأجزاء المجاورة.
بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم.
أصدرت "#الأرصاد" تحذيراً من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة #الرياض.
وقالت الهيئة: الحالة تشمل: #الخرج و#الرياض و#المزاحمية و#الأفلاج والأجزاء المجاورة.
بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم.