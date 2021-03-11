النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا.. 9.2 ألف إصابة و459 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

قالت: وصلت حصيلة الحالات إلى 4 ملايين و360823 حالة

سجلت روسيا اليوم الخميس 9270 إصابة و459 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مقارنة مع 9079 إصابة و466 وفاة في إحصائية أمس الأربعاء.

بذلك وصلت حصيلة الحالات إلى 4 ملايين و360823 إصابة، منها 90734 وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3 ملايين و959533 شخصًا، بزيادة 14006 حالات خلال اليوم الماضي؛ فيما تبقى هناك 310556 حالة نشطة.

وسجلت العاصمة موسكو 1281 إصابة و54 وفاة مقابل 1116 إصابة و51 وفاة أمس، بينما رصدت مدينة بطرسبورغ 961 إصابة و40 وفاة اليوم بعدما كانت الحصيلة السابقة 959 إصابة و52 وفاة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا.. 9.2 ألف إصابة و459 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت روسيا اليوم الخميس 9270 إصابة و459 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مقارنة مع 9079 إصابة و466 وفاة في إحصائية أمس الأربعاء.

بذلك وصلت حصيلة الحالات إلى 4 ملايين و360823 إصابة، منها 90734 وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3 ملايين و959533 شخصًا، بزيادة 14006 حالات خلال اليوم الماضي؛ فيما تبقى هناك 310556 حالة نشطة.

وسجلت العاصمة موسكو 1281 إصابة و54 وفاة مقابل 1116 إصابة و51 وفاة أمس، بينما رصدت مدينة بطرسبورغ 961 إصابة و40 وفاة اليوم بعدما كانت الحصيلة السابقة 959 إصابة و52 وفاة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
12:21 PM

روسيا.. 9.2 ألف إصابة و459 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

قالت: وصلت حصيلة الحالات إلى 4 ملايين و360823 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
348

سجلت روسيا اليوم الخميس 9270 إصابة و459 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مقارنة مع 9079 إصابة و466 وفاة في إحصائية أمس الأربعاء.

بذلك وصلت حصيلة الحالات إلى 4 ملايين و360823 إصابة، منها 90734 وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3 ملايين و959533 شخصًا، بزيادة 14006 حالات خلال اليوم الماضي؛ فيما تبقى هناك 310556 حالة نشطة.

وسجلت العاصمة موسكو 1281 إصابة و54 وفاة مقابل 1116 إصابة و51 وفاة أمس، بينما رصدت مدينة بطرسبورغ 961 إصابة و40 وفاة اليوم بعدما كانت الحصيلة السابقة 959 إصابة و52 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,938
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,118
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,854
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,270

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة