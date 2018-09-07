وأكّد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات بالمدينة المنوّرة والإدارات الخارجية بالمحافظات، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في أجواء المنطقة.

وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "العيص والفرع والقراصة والمرامية والأجزاء الجنوبية منها والأجزاء المجاورة"، وتستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بشأن هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد مع هبوب رياح نشطة مُثيرة للأتربة على محافظة العيص.

"الأرصاد": أمطار رعديّة على "العيص" تستمر حتى 8 مساء اليوم ماجد الرفاعي سبق 2018-09-07 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بشأن هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد مع هبوب رياح نشطة مُثيرة للأتربة على محافظة العيص. وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "العيص والفرع والقراصة والمرامية والأجزاء الجنوبية منها والأجزاء المجاورة"، وتستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة. ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في أجواء المنطقة. وأكّد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات بالمدينة المنوّرة والإدارات الخارجية بالمحافظات، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439 03:28 PM

"الأرصاد": أمطار رعديّة على "العيص" تستمر حتى 8 مساء اليوم "مدني المدينة" يدعو إلى توخي الحذر ويتخذ الاستعدادات اللازمة كافة





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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بشأن هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد مع هبوب رياح نشطة مُثيرة للأتربة على محافظة العيص.

وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "العيص والفرع والقراصة والمرامية والأجزاء الجنوبية منها والأجزاء المجاورة"، وتستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في أجواء المنطقة.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات بالمدينة المنوّرة والإدارات الخارجية بالمحافظات، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية.