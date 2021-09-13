شاهد.. "الدفاع" تكشف هوية الطائرات المشاركة في احتفالات #اليوم_الوطني91

تتبع القوات الجوية الملكية السعودية.. "4 أنواع مختلفة"

أعلنت #وزارة_الدفاع عن هوية طائرات القوات الجوية الملكية السعودية التي ستشارك في احتفالات المملكة بـ #اليوم_الوطني91.

وكشفت صور نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر ان الطائرات من طراز "تايفون" و"تورنيدو" و "اف 15 اس" و" اف 15 سي".